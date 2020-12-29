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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 01:22 ص

الحشد الشعبي الإرهابي يتضامن مع كتائب حزب الله العراق ضد الكاظمي: لم نرفع دعوى قضائية على العسكري ولا نلاحقه

كتائب حزب الله العراق

خبراء: بغداد تعيش مهزلة أمنية تحت حكم إيران وأتباعها

فيما يعد مهزلة سياسية داخل العراق، وتأكيد على الفوضى الأمنية العارمة. وبعد ساعات من ترويج خبر صدور مذكرة اعتقال بحق الإرهابي، أبو علي العسكري القيادي في كتائب حزب الله العراق. بعد اهانة الكاظمي ولدوره في الصواريخ الإرهابية التي تطلق على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية.
 نفت هيئة الحشد الشعبي الإرهابي صدور مذكرة قبض منها بخصوص العسكري!!
وفي بيان رسمي، نفت هيئة الحشد الشعبي الاجرامية، رفعها دعوى قضائية ضد المتحدث باسم كتائب حزب الله "ابو علي العسكري". وقالت في توضيح صدر عنها، إن هيئة الحشد الشعبي تنفي اقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) أو شخص يكنى (ابو علي العسكري)".
ودعت هيئة الحشد، وسائل الاعلام إلى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات.


وتداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وثيقة تشير الى صدور مذكرة قبض بحق "ابو علي العسكري" اثر تغريدة له عبر موقع تويتر هدد خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ووفق ما هو متداول، وجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري. وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب.
إلى ذلك، تواصل قوات الأمن العراقية انتشارها في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد. وجاءت عملية الانتشار في ظل استمرار تهديد ميليشيات مسلحة بالنزول الى الشارع، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها.
وفي تهديد صريح لرئيس الوزراء، كتب القيادي في ميليشيات حزب الله العراقي: "ندعو الكاظمي الغدر أن لا يختبر صبر المقاولة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز".
وجاء تهديد الميليشيات مع اقتراب الذكرى الأولى لقتل الجنرال الإيراني، الارهابي قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، الارهابي أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية قرب بغداد مطلع يناير2020 الماضي.
وتتهم الميليشيات الموالية لإيران الكاظمي بالمساهمة في اغتيال سليماني والمهندس، عندما كان مديرا للمخابرات العراقية قبل توليه رئاسة الحكومة.
ويرة خبراء، أن اصدار الحشد الشعبي الإرهابي "بيان نفي" يؤكد انه لم تصدر بيانات اعتقال بحق العسكري وأن الكيان الارهابي الذي يترأسه، كتائب حزب الله العراق لم يمسسه أحد بسوء ولم يقترب منه رغم حالة الإرهاب في كل انحاء العراق بسبب هذه الميليشيا
ا.ي

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