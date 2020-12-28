الزهار يفضح عمالتهم وأيدي إيران الإرهابية الداعمة لحماس: في أول لقاء مع قائد فيلق القدس أعطانا 22 مليون دولار

خبراء: ما قاله نصر الله والزهار وثيقة إدانة جديدة للإرهاب الإيراني العابر للعالم



تأتي بعض التصريحات من جانب عملاء إيران. لتكشف فظائع مدوية، ليس فقط عمالتهم وخيانتهم. ولكن كشف أيدي إيران الإرهابية في المنطقة ومخالبها.

آخر الفضائح ما اعترف به القيادي في حركة حماس الإرهابية، محمود الزهار، عندما خرج للعلن يقول ان قائد فيلق القدس الارهابي الراحل قاسم سليماني، أعطاهم في أول لقاء عام 2006 مبلغ 22 مليون دولار. دعما لإرهاب حماس والاستئثار بقطاع غزة.

وكشف القيادي في حركة حماس الإرهابية، محمود الزهار، أن سليماني، قد سلمه في لقائه الأول معه عام 2006 مبلغ 22 مليون دولار لدعم الحركة.



وقال الزهار في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، إنه عندما تم تعيينه كوزير خارجية حماس في غزة، التقى مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وقدم له عدة مطالب، حيث أحاله إلى سليماني.

وأضاف الزهار: ذكرنا في اللقاء أن المشكلة الأساسية عندنا هي في رواتب الموظفين والحالات الاجتماعية والمساعدات التي يجب أن تقدم للجمهور، في وقت فرض فيه علينا الحصار بعد نجاحنا في الانتخابات وفق مزاعمه. وأوضح أن الاستجابة كانت فورية، حيث كنت على موعد في اليوم التالي من السفر في الطائرة، فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار!!

وأكد الزهار: كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك، ولكن كنا 9 أشخاص لا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك، حيث كانت كل شنطة 40 كلغ. وتواصل حركة حماس علاقاتها مع طهران ضمن ما تسميه "محور المقاولة"، وأعلنت مرارا وقوفها إلى جانب مشروع النظام الإيراني في المنطقة.



وعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة وفق تقرير لـ"قناة العربية" خاصة في العام الماضي، في ظل العقوبات الأميركية المشددة، تشير بعض التقارير إلى أن طهران تواصل تقديم الدعم المالي للجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، خاصة حركة "حماس". وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا الشهر، أن وزير الداخلية بني غانتس أمر بمصادرة 4 ملايين دولار من الأموال التي تم إرسالها للتو من إيران إلى حماس.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران منذ عام 2009 وحتى نوفمبر 2019، هتف المحتجون الإيرانيون مرارا وتكرارا بشعار "لا غزة ولا لبنان"، روحي فداء إيران"، مطالبين بوقف دعم الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، على حساب ثروات الشعب الإيراني الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر. وتظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن دعم طهران لحماس لم يقتصر على تقديم الدعم المالي، بل إن فيلق القدس الارهابي التابع للحرس الثوري الإيراني يواصل لعب دور فعال في توفير الأسلحة لحماس.

وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه إيران الإرهابية ملايين الدولارات لحماس تقدم نحو 800 مليون دولار سنويا لميليشيا حزب الله في لبنان، وفق تقارير غربية وهو ما يعزز إرهاب نصر الله في بيروت.

والحاصل أن اعتراقات الزهار اليوم والإرهابي نصر الله أمس بدور سليماني وإيران في دعم الارهاب في المنطقة. يؤكد أن قطع أواصر النظام الإيراني فرض عين على العالم كله والإرهاب الإيراني أصبح عابرا للحدود.

ا.ي