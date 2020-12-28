تكهنات بضربة إيرانية إرهابية ضد المصالح الأمريكية انطلاقا من اليمن أو لبنان وخبراء: لو فعلها خامنئي لـ"مات" وانتهى الحرس الثوري

مراقبون: القوى المتهورة داخل نظام الملالي تضغط لضربة تعيد ماء الوجه وخبراء: نهاية إيران هذه المرة لو أججّت ذكرى الإرهابي سليماني





على وقع التوتر في المنطقة، وإزاء قيام عصابات إيرانية، بقصف السفارة الأمريكية في العراق. والتخطيط لهجمات أخرى وفق تصريحات سابقة للرئيس ترامب.

تسربت أنباء عن أن إيران الإرهابية، تخطط لضربة ضد المصالح الأمريكية العليا خلال اليومين القادمين.

وقالت مصادر: إن الملالي يشعر بإهانة كبيرة بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده وتدمير "نطنز" والعديد من منشآت ايران الحساسة. وفوق ذلك كله ذكرى اغتيال سليماني، بعد أيام قليلة وقد كانت له مكانة إرهابية رفيعة للغاية داخل طهران.

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريباً على تجنيد قوات الاحتياط، وذلك على وقع تصاعد الأحداث في منطقة الخليج، وتسرب أنباء عن استعدادات أميركية لضربة محتملة ضد إيران، وإرسالها أسلحة ومدمرات ومقاتلات للمنطقة، بينها غواصة تدخل الخليج لأول مرة مزودة بأكثر من 150 صاروخاً من طراز "توماهوك".



إضافة إلى تكهنات وفق قناة "العربية"، على الجانب الآخر باحتمالية ضربة إيرانية غير مباشرة للمصالح الأميركية والإسرائيلية، مع قرب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الارهابي قاسم سليماني، وبعده تصفية العالم النووي فخري زاده. وهذه المواجهة العسكرية، التي تقول إيران إنها مستعدة لها، تتضمن مواجهة عدد من الأسلحة الأميركية المتطورة جدا الجوية والبحرية والبرية استقدمتها الولايات المتحدة إلى المنطقة.

وأكدت واشنطن على لسان الرئيس ترامب، مجددا جديتها في منع إيران من ارتكاب أي عمل إرهابي في منطقة الخليج العربي، وأرسلت واشنطن غواصة نووية لتعبر مضيق هرمز برفقة قطعتين حربيتين. وبحسب وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون، فالغواصة التي تعرف باسم "إس إس جورجيا" هي رسالة لطهران بأن أميركا ملتزمة بحماية أمن حلفائها.

على الناحية الأخرى، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال هايدي زيلبرمان، كشف أن إسرائيل تراقب تحركات طهران في المنطقة، وتتوقع أن يأتي أي هجوم إيراني محتمل من العراق واليمن.



وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد أشار زيلبرمان إلى العراق واليمن على أنهما الدائرة الثانية لإيران، بعد لبنان وسوريا، وهما الدائرة الأولى في صراعها بالوكالة مع إسرائيل، وقال إن إسرائيل تراقب الوضع في كلا البلدين عن كثب. وشدد المتحدث على أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، مما يشير إلى "قدرة إيرانية مهمة في هذا المجال".

وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية، بقولها إن طهران مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري أميركي، وإن لديها خططا للرد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية لإيران، أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، قال زاده: نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة ترمب التوقف عن خلق التوتر وفق مزاعمه.

وقبل نحو أسبوعين، عبر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، عن قلقه من قيام الميليشيات الارهابية التابعة لإيران بعمليات دون الرجوع لطهران. وقال طهران سلمت هذه الجماعات أسلحة متطورة. موضحاً أنها محرجة من اغتيال محسن فخري زاده، وتابع أعتقد أن إيران سترد بضرب إسرائيل.

وتعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، بأن ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي. فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن بلاده لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده.

ويرى خبراء عسكريون، أن إقدام إيران على فعل إرهابي او ضربة تجاه المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية في المنطقة يعني نهاية تامة لإيران وقد تضرب واشنطن مباشرة المرشد الإرهابي، خامنئي. خصوصا وان هناك معلومات كاملة عن الداخل الإيراني والامن الايراني مستباحا ومخترقا بشكل غير مسبوق.

كما كشفوا أن ذلك سيكون ايذان بقصف معسكرات الحرس الثوري الإيراني سواء داخل طهران أو خارجها في العراق وسوريا واليمن وغيرهم.

وطالبوا ايران بالتعقل وعدم الاندفاع وراء متطرفو قم وطهران في ذكرى الإرهابي سليماني حتى لا تدفع ثمنا باهظا.

اي.