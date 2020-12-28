خبراء للكاظمي: سلاح إيران يشيع الفوضى وعليك التحرك لاعتقال قادة الميليشيات الإجرامية فورا

خبراء: هناك اعتقاد أن الكاظمي ربما يرتب لقرارات ضخمة باتجاه عصابات إيران الفترة القادمة

مهمة أبو جهاد في طهران: لجّموا عصاباتكم وخبراء: طالما ذهبت لتاخذ "الإذن" فقد فشلت حملتك





طالب مراقبون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالخروج من دائرة "التهديدات اللفظية" باتجاه عصابات ايران. واتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية. فعصابات ايران تهدد العراق برمته وليس شخص رئيس الوزراء، أو فئة السنّة ولكنها مصدر خطرللعراق

وخصوصا إزاء تقارير أخيرة تفيد بنقل أسلحة من جانب الحرس الثوري الإيراني بكميات كبيرة لعصابات طهران الفترة الماضية.

وكان قد أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تصريحات، إننا لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك، وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشدداً على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق، ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكداً: لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عنه القول: إن المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى.

وشدد الكاظمي، على أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق، ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا.

لافتا إلى أن لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، مشدداً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.

ياتي ذلك في ظل تصاعد جديد للأزمة بين الحكومة، والميليشيات المدعومة من إيران.

وكان قد أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو علي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب حزب الله العراق، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري أصبح خارج العراق وبالتحديد في إيران، خوفاً من استهدافه.

وتأتي مذكرة الاعتقال هذه بعد وصف العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الغادر"، وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية "لن تحميه" من الميليشيات وكذلك المخابرات الايرانية او "اطلاعات" وفق نص تعبيره.



وقال مصدر قضائي، "للعربية"، إن القضاء أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى. وذكر مصدر أمني أن "الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية، على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري.

ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي وميليشيات حزب الله العراقي وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد الكاظمي، مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تمادي الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات.

موفد الكاظمي، أبو جهاد الهاشمي، المقرب من إيران وشخصيات مرافقة له التقوا في طهران مسؤولين كبارا لشرح مدى تمادي ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي في توجيه تهديدات مباشرة لشخص الكاظمي وتحذيره من المواجهة.

مبعوث الكاظمي سلم أيضا رسالة للإيرانيين، مفادها أن صبر الحكومة، بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، وأن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة.

وفي تهديد مباشر ووصفه بالغادر، قالت ميليشيا كتائب حزب الله العراق، في تغريدة إن "الوقت مناسب جدا لتقطيع أذني" الكاظمي، وتابعت "لن تحميك الاستخبارات الأميركية". وقال المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وان احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على (العدو) بأن لا نكون الطرف البادئ لها.

وبالعودة للأصل كما يقول خبراء وباحثون سياسيون، فإن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. يعود إلى تجرؤ عصابات إيران على الكاظمي وهو الذي سمح بذلك منذ بداية حكمه. واذا نجح الآن وفق قولهم على كسر شوكتها واعتقال قادة بارزون بها ومحاكمتهم سيدخلون جميعا الجحور.

أ.ي