بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 07:55 م

التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين

الفقر في العراق

تهكم نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من بيان وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر وصلت في العراق إلى 32 %، حيث أكد النشطاء أنها أكثر من ذلك حيث أن أغلب الناس في العراق مشردين بسبب الميليشيات وداعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%"، مبينا أن "ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فيروس كورونا.

 وأضاف أن "نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت".

وأشار إلى أن "هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%".

وقال مراقبون، إن العراق يمر بظروف اقتصادية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم 4 ملايين موظف.

وقال الباحث القانوني خالد السامرائي، شيء مخجل أن تعاني دولة بمثل إمكانيات العراق من الفقر، بسبب السياسات الكارثية للحكومة والغير مخططة وضعفها الشديد في مواجهة السياسيين والمسؤولين الفاسدين ومنع التدخلات الخارجية، وبما تشكل عوامل رئيسية لضعف الاقتصاد العراقي والدولة ككل.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 32 %:

وقال حساب، "@TTishreen"، " أكثر من ستين في المئة، فأكثر الناس في العراق مشردين".


وأضاف، حساب، "@momohuhuss"، " محافظات، المثنى والديوانية، وميسان، وذي قار، تتصدر نسب الفقر في العراق والنسبة الإجمالية للفقر في العراق بلغت32 %، حسب أرقام وزارة التخطيط، ملايين العراقيين يرزحون تحت معاناة الفقر، ما لكم أيها البلهاء كيف تديرون بلد من أغنى بلدان العالم؟.


وتابع حساب، "@canary_alhasa"، " أولا كان الفقر عام في العراق الفساد والخراب بسبب ثلة حاكمة تابعة للولي السفيه".


وذكر حساب، "@EQQQO"، " البطالة والفقر والفساد والقتل و السرقات وتدمير الاقتصاد، كلها أشياء تتزايد نسبتها كل يوم في سبيل، تدمير أي شيء يدعو للحياة في العراق، وما السبب؟ الحكومة تتعمد هذه الأشياء، حتى ترضى عليها جارة السوء إيران".

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