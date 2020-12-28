الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح للسلاح المنفلت في البلاد، متسائلين ما أخبار أذنيك؟.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

وشدد على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكداً: "لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية".

وأضاف الكاظمي أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس.. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وتابع: "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا".

واختتم: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، مشدداً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".

ووجه النشطاء رسالة مهمة للكاظمي، قائلين: مهمتك الأولى كانت محاسبة قتلة المتظاهرين والتحضير إلى انتخابات خالية من السلاح وفشلت فشلا ذريعاً، مطالبين الكاظمي بالاستقالة قبل الإقالة.

بينما قال مراقبون، إنه سيكون من الحكمة من رئيس الوزراء استغلال الفرصة التي أتته على إناء من ذهب والإطاحة بإحدى الرؤوس الكبيرة كي يفرض هيبة الدولة من جهة.

وأضافوا أن تكون ورقته الرابحة للانتخابات القادمة من جهة اخرى خصوصا بعد أن ارتكب منافسيه خطأ استراتيجي في حساباتهم.

وأضاف، نشطاء، لم نرى هذا الكلام يا كاظمي على أرض الواقع، أي لم يخرج من حيز الكلام إلى حيز الفعل والأيام خير من يجيب.

وطالب النشطاء، الكاظمي بتسمية الأشياء بمسماها الأصلي فالسلاح المنفلت، هو الميليشيات الإرهابية الموالية لنظام الملالي الإيراني في العراق.

كما طالب النشطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يحمي نفسه وأذنيه من التهديد ثم يحمي المواطنين، مؤكدين أنه يخشى الأحزاب والميليشيات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح الكاظمي حول السلاح المنفلت:

وقال حساب، "@QTatsumi"، " مهمتك الأولى كانت محاسبة قتلة المتظاهرين والتحضير إلى انتخابات خالية من السلاح، وفشلت فشلا ذريعاً، استقيل قبل أن تقال، فلا الشعب راضي، ولا الميليشيات راضية، خسرت الطرفين".



وأضاف، حساب، "@FurialHussein"، " والسلاح المنفلت يهددك أنت بالذات لشخصك... وبالنسبة للمواطن متعلم لهذا الشيء أصلا السلاح يقتلنا ولا يهددنا..".



وتابع حساب، "@Ibrahim43365836"، " حرر أول مرة أذنك وبعدها حررنا، مع الأسف والله أنت رئيس وزراء بهذا الجبن وبهذا الضعف".



وذكر حساب، "@AlmahdawiHaifa"، " أتمنى لو تسمى المسميات بأسمائها أنها ليس سلاح منفلت أنها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران ...".



وقال حساب، "@82cBgtg6ezqHEag"، " الأفضل لرئيس الوزراء خلي يحمي نفسه وأذاناته من التهديد بعدين يحمي المواطنين..... للأسف الكاظمي مو أكثر من بيدق أو خائف من الاحزاب والميليشيات وبكل الأحوال إذا ما كنت شجاع وحاسبتهم على كل الانتهاكات فأنت مشارك".

