بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار تسبب بهدر اكثر من ملياري دينار الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 04:11 م

الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟

الكاظمي

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح للسلاح المنفلت في البلاد، متسائلين ما أخبار أذنيك؟.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

وشدد على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكداً: "لدينا فرصة في النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية".

وأضاف الكاظمي أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس.. حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وتابع: "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات (الانتخابية) عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التي أنيطت بنا".

واختتم: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، مشدداً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".

ووجه النشطاء رسالة مهمة للكاظمي، قائلين: مهمتك الأولى كانت محاسبة قتلة المتظاهرين والتحضير إلى انتخابات خالية من السلاح وفشلت فشلا ذريعاً، مطالبين الكاظمي بالاستقالة قبل الإقالة.

بينما قال مراقبون، إنه سيكون من الحكمة من رئيس الوزراء استغلال الفرصة التي أتته على إناء من ذهب والإطاحة بإحدى الرؤوس الكبيرة كي يفرض هيبة الدولة من جهة.

وأضافوا أن تكون ورقته الرابحة للانتخابات القادمة من جهة اخرى خصوصا بعد أن ارتكب منافسيه خطأ استراتيجي في حساباتهم.

وأضاف، نشطاء، لم نرى هذا الكلام يا كاظمي على أرض الواقع،  أي لم يخرج من حيز الكلام إلى حيز الفعل والأيام خير من يجيب.

وطالب النشطاء، الكاظمي بتسمية الأشياء بمسماها الأصلي فالسلاح المنفلت، هو الميليشيات الإرهابية الموالية لنظام الملالي الإيراني في العراق.

كما طالب النشطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يحمي نفسه وأذنيه من التهديد ثم يحمي المواطنين، مؤكدين أنه يخشى الأحزاب والميليشيات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح الكاظمي حول السلاح المنفلت:

وقال حساب، "@QTatsumi"، " مهمتك الأولى كانت محاسبة قتلة المتظاهرين والتحضير إلى انتخابات خالية من السلاح، وفشلت فشلا ذريعاً، استقيل قبل أن تقال، فلا الشعب راضي، ولا الميليشيات راضية، خسرت الطرفين".


وأضاف، حساب، "@FurialHussein"، " والسلاح المنفلت يهددك أنت بالذات لشخصك... وبالنسبة للمواطن متعلم لهذا الشيء أصلا السلاح يقتلنا ولا يهددنا..".


وتابع حساب، "@Ibrahim43365836"، " حرر أول مرة أذنك وبعدها حررنا، مع الأسف والله أنت رئيس وزراء بهذا الجبن وبهذا الضعف".


وذكر حساب، "@AlmahdawiHaifa"، " أتمنى لو تسمى المسميات بأسمائها أنها ليس سلاح منفلت أنها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران ...".


وقال حساب، "@82cBgtg6ezqHEag"، " الأفضل لرئيس الوزراء خلي يحمي نفسه وأذاناته من التهديد بعدين يحمي المواطنين..... للأسف الكاظمي مو أكثر من بيدق أو خائف من الاحزاب والميليشيات وبكل الأحوال إذا ما كنت شجاع وحاسبتهم على كل الانتهاكات فأنت مشارك".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تظاهرات أمام البنك المركزي

وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب 28 كانون الأول 2020 02:21 م

الخطوط الجوية العراقية

"الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق 28 كانون الأول 2020 01:09 م

الكاظمي والكتائب

وسط أنباء عن هروبه صدور أمر اعتقال بحق أبو علي العسكري.. ونشطاء: هل سيتم الاعتقال أم تسوية القضية؟ 28 كانون الأول 2020 10:35 ص

الكاظمي

الكاظمي يرسل وفدا برئاسة "أبو جهاد" إلى إيران.. ونشطاء: نوع من الفشل والإحباط لدى الكاظمي 28 كانون الأول 2020 07:51 ص

كتائب حزب الله العراق

ميليشيا حزب الله العراق.. صندوق إيراني أسود يضم 10آلاف عنصر إرهابي يوجههم الحرس الثوري 28 كانون الأول 2020 02:03 ص

الارهابي حسن نصر الله

من السرداب.. الإرهابي نصر الله يفضح نفسه وميليشيات إيران في العراق: كلهم تلقوا دعما ماليًا وعسكريًا من فيلق القدس 27 كانون الأول 2020 11:47 م

ميليشيات ايرانية

بالهرّاوات والعصي.. ميليشيا الوعد الصادق الإيرانية تلاحق المواطنين بشوارع بغداد وتجلدهم 27 كانون الأول 2020 10:40 م

روحاني والكاظمي

الكاظمي يستأذن إيران.. هل نضرب الميليشيات أم لا؟ زيارة لأبو جهاد بعد التهديد بقطع أذنيه كالماعز 27 كانون الأول 2020 10:06 م

التعليقات