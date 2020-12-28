وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب

نظم محتجون تظاهرات أمام البنك المركزي في بغداد مطالبين بإقالة مصطفى غالب محافظ البنك، لأنه يريد تجويع الشعب حسب وصفهم، بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي.

ورفع المتظاهرون شعارات تصف محافظ البنك المركزي، بأنه يريد تجويع الشعب، كما طالبوا بمحاسبة "مصارف الفساد".

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توافد عدد كبير من المتظاهرين أمام البنك المركزي، مُعبرين عن رفضهم لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي، ومطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي.

وأشار النشطاء إلى أن انخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي سيكون ضحيتها المواطن البسيط الذي كالعادة هو من يحمل الهموم وأخطاء الحكومات.

وأضافوا، أن مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار اليوم كان ٣٤ مليون دولار في حين كانت معدل المبيعات تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار في الاشهر الثلاث الماضية.

وتابعوا أليس هذا دليلا كافيا بأن النسبة العليا لمبيعات مزاد العملة كانت للمضاربة والربح السريع ولم تكن من أجل استيراد المواد كما هو القانون؟.

كذلك استنكر تجار عراقيون قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، مؤكدين أن ذلك القرار سيدمر الاقتصاد العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تخفيض سعر الدينار والمطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي العراقي:

وقال حساب، "@alithesecond1"، "توافد عدد كبير من المتظاهرين أمام البنك المركزي .. مُعبرين عن رفضهم لارتفاع سعر الدولار وتخفيض سعر الدينار العراق.. ومطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي".

وأضاف، حساب، "@HatabMuna"، "الحكومة والسياسيين يصدروا للمواطن العراقي، شغلتين الأولى استقطاع رواتب والثانية رفع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية ويجعلوا المواطن بالراتب والهدف الرئيسي هو تقليل قيمة العملة وبعدين يطلع نفسه بطل ويرجع الراتب ومحقق هدفه الخبيث بنفس الوقت".



وتابع حساب، "@ahmed11081940"، " تظاهر المئات من المواطنين، للمطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، متهمين إياه بالسرقة لصالح حيتان الفساد، وكان المئات من المواطنين والتجار وأصحاب المحال تظاهروا في شارع الرشيد امام مقر البنك المركزي العراقي لتنديد بسياسات محافظ البنك بعد رفع سعر الدولار".



وذكر حساب، "@9rDyJZMUOOXJ7xY"، " معيب على أي عراقي أو عربي أو أي إنسان على وجه كوكب الأرض أن يصدق أو مجرد يعتقد أن في العراق وتحديداً بعد عام النكبة2003 , توجد حكومة وعلم ورئيسي جمهورية ووزراء وبرلمان وقانون وقضاء!

في الحقيقة توجد عصابات ومافيات قتل وسرقة وسلب ونهب وفساد وإفساد وتدمير ممنهج ومنظم للدولة والمجتمع".

