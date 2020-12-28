"الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق

أبدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، استيائهم الشديد من الحال الذي وصلت إليه شركة الخطوط الجوية العراقية، وتحولها من شركة ناجحة إلى شركة بائسة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن فقدان نحو 55 مليون دولار من إيرادات شركة الخطوط الجوية العراقية منذ عام 2014.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في لقاء متلفز، إن الخطوط الجوية العراقية شركة بائسة تفتقر إلى كل مقومات شركة الطيران الحقيقية والتي من المفترض أن تكون واجهة سيادية، مؤكدا على أنه تم رفع توصيات للارتقاء بواقعها.

وأضاف أن هناك متنفذين بالشحن الجوي يقومون بتأجير الطائرات، مبينا فقدان 55 مليون دولار من إيرادات الخطوط الجوية منذ عام 2014.

وأوضح، أن القسم التجاري بالخطوط الجوية العراقية كان يحقق إيرادا 76 مليون دولار في عام 2014، يكفي رواتب لموظفي الشركة، بينما الآن تراجع إلى 21 مليون دولار، ما يعني أنه تمت خسارة 55 مليون دولار.

وأشار إلى أن كلفة صيانة إحدى الطائرات بلغت أكثر من مليون ونصف المليون دولار، مبينا أن لجنته أوصت بتأهيل شركة الخطوط الجوية خلال 5 سنوات وربطها بمجلس الوزراء.

واستطرد أنه يجب هيكلة الخطوط الجوية حتى لا تكون فريسة لوزارة النقل، لافتا إلى أن هناك مجاميع متنفذة تسيطر على الموارد المحلية والخارجية للدولة ومنها الأرصفة والمطارات والمنافذ.

وكان وزير النقل ناصر الشلبي، قد أكد على أن الخطوط الجوية العراقية بدأت منذ أربعة أشهر جراء الأوضاع التي رافقت جائحة كورونا تتحول إلى شركة خاسرة.

وأشار الشلبي إلى أن الوزارة لم تسجل حالة إعلان إفلاس لأي شركة من شركات الطيران العراقية الخاصة.

وأكد نشطاء، أن ما يحدث هو عبارة عن مخطط لبيع شركة الخطوط الجوية العراقي إلى الفاسدين في العراق للاستفادة منها والسيطرة عليها، مطالبين بوقف هذا المخطط فورا.

وطالب النشطاء، بفك ارتباط شركة الخوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء لتعمل كهيئة مستقلة بموجب قرار يصدر من رئيس الوزراء أو مقترح قانون يقدم من لجنة الخدمات والإعمار النيابية.

كما طالبوا بوضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل اسطول طائرات الشركة وفق رؤية وآليات واضحة لخمس سنوات قادمة تتضمن الترويج الناجح من ناحية العروض والمناقشة والإعلان وتوكيد الجودة في الشركة والتدريب المكلف للكوادر واستحداث هيكلية تتضمن المناولة الأرضية والصيانة والشحن الجوي وتموين الطائرات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خسارة شركة الخطوط الجوية العراقية:

وقال حساب، "@AkramWilliam5"، " هل من المعقول أن الحكومة العراقية غير قادرة على تسليم الخطوط الجوية العراقية لشركة ألمانية تستثمرها وتطورها إداريا وفنيا وخدميا ...؟".



وأضاف، حساب، "@sipan_d"، " تصير بسهولة إذا صارت عقود مزيفة وصفقات سرية للأحزاب"، في إشارة إلى سيطرة السياسيين الفاسدين على شركة الخطوط الجوية العراقية.



وتابع حساب، "@saiebkhalil"، " لما تقبل بعميل محتال رئيسا للوزراء وتترك له حرية اختيارهم، من تتوقع أن يختار؟ شرفاء؟ هذا وزير النقل لا يتردد بقلب كلامه في أقل من شهر ويجعل الخطوط الجوية "خاسرة" تحضيراً لبيعها للفاسدين تخريب العراق وبيعه بالمزاد ماض ويتمدد".







