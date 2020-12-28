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الإثنين, 28 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 كانون الأول 2020 12:31 م

القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد

قانون الانتخابات

طالبت اللجنة القانونية النيابية، المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع في التعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية،.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي إن "اللجنة القانونية مستمرة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول الاستعدادات الانتخابية"، لافتا إلى أن "المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل".


وأضاف، أن "اللجنة تباحثت مع المفوضية حول موضوع البطاقة البايومترية وطباعتها، حيث إن المفوضية وعدت اللجنة أن تطلقها بعد التحديث خلال أسبوع أو أكثر"، مبينا أن "اللجنة داعمة للمفوضية وتم التطرق لدعمها خلال الاجتماع الأخير برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".


وأكد أن لجنته طالبت المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية.

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