بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
"الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار تسبب بهدر اكثر من ملياري دينار الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق نائب: البرلمان يعتزم تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون الموازنة نائبة تبدي استغرابها من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من ارتفاع سعر صرف الدولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 11:41 ص

ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيسافر في 4 يناير إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، اللذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل 28 كانون الأول 2020 11:06 ص

ترامب

ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق 28 كانون الأول 2020 10:45 ص

ألغام

العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية شمال غرب البحر الأحمر 27 كانون الأول 2020 12:51 م

المجلس الخليجي

العاهل السعودي يدعو قادة مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في قمة الرياض 27 كانون الأول 2020 09:46 ص

1020206143018152647552

القصة الكاملة لحادث "الرابعة فجرا" في حي كورتسبرج ببرلين 26 كانون الأول 2020 03:44 م

الجروان

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى المستشار لاشين 26 كانون الأول 2020 10:19 ص

13

انفجار متعمد يهز ناشفيل الأميركية.. شاحنة مفخخة وقنبلة و 3 جرحى 25 كانون الأول 2020 06:41 م

1

بالصور.. انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية 25 كانون الأول 2020 05:37 م

التعليقات