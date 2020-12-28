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الإثنين, 28 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 كانون الأول 2020 11:13 ص

لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية

فلاح

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، ، الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين، لإجتياز الأزمة الإقتصادية.


وقال عضو اللجنة، جمال فاخر ، إن "الرؤية الستراتيجية لتطوير الواقع الزراعي يجب ان تدعم بشكل كاف من اجل النهوض بالمنتجات الوطنية وتنويع مصادر الايرادات وعدم اقتصارها على النفط".


وأضاف ان "العراق حقق اكتفاء ذاتيا في اغلب المحاصيل منها الحنطة والشعير وهي محاصيل كانت تستورد بمبالغ كبيرة لذلك فان توفير الدعم للفلاح والشركات الزراعية ســــيحفز على تحقيق الاكتفــــاء الذاتي من القطاع الزراعي"، مبيناً ان "الاكتفــــاء الذاتي لــــم يقتصر على الحنطة والشعير بل شمل العديد مثل بيض المائــــدة والدجاج والاســــماك".


وشدد، على "اهمية دعــــم الفلاحين والمزارعــــين لاجتياز الازمــــة الاقتصادية وتطوير الواقع الزراعي والصناعــــي وفتح باب الاســــتثمار في كل القطاعات"، لافتاً إلى أن "22 مادة من الخضراوات والفواكة تم منع اســــتيرادها لانها توفرت من خلال القطــــاع الزراعي المحلي، لكــــن ينبغي زيادة دعم المزارعين بفتح القروض والسلف بمدد زمنية طويلة.

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