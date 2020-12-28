النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار تسبب بهدر اكثر من ملياري دينار



اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إيقاف إجراءات تمليك عقارٍ تمَّ بيعه بالمُزايدة العلنيَّة في محافظة ذي قار لوجود هدرٍ بالمال العام، مُبيِّنةً أن قيمة الهدر تصل إلى اكثر من ملياري دينارٍ.



دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بتمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق ذي من ضبط الأوليَّات والمحاضر الخاصَّة ببيع العقار المُشيَّد عليه (مول) تعود ملكيَّته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار؛ لوجود ديونٍ مُترتِّبةٍ بذمَّة المُتَّهم، مشيرةً إلى قيام مديريَّة تنفيذ الناصريَّـة بعرضه بمزايدةٍ علنيَّةٍ وبيعه بسعر أقلّ من سعره الحقيقي.قار



وأضافت الدائرة إنَّ العقار الذي تبلغ قيمته التقديريَّة (3,800,000,000) دينارٍ، تمَّ بيعه بمبلغ (1,500,000,000) دينار، ممَّا أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام.