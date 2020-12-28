بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 11:06 ص

الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل

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كشفت الشرطة الأمريكية، عن المشتبه به في تفجير يوم عيد الميلاد في وسط مدينة ناشفيل، وهو أنتوني كوين وارنر البالغ من العمر 63 عاما.

وقالت مصادر لشبكة "فوكس نيوز"، إن السلطات تعتقد أن وارنر كان يملك عربة سكن متنقلة انفجرت في وسط مدينة ناشفيل في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويعتقد أيضا أنه توفي من جراء الانفجار.

وقال المحققون في وقت سابق إن وارنر ربما كان على صلة بالحادث. تم العثور على أنسجة بشرية بين الحطام الذي خلفه الانفجار، وسيقوم المحققون بإجراء اختبار الحمض النووي.

وارنر عاش في منزل في أنطاكية بولاية تينيسي، حيث بحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من وكالات إنفاذ القانون يوم السبت لعدة ساعات.

يظهر عنوان المنزل على تطبيق "غوغل إيرث" نفس عربة السكن المتنقلة متوقفة في أماكن مختلفة حول المنزل قبل عدة سنوات. يبدو أنها حالة "ذئب وحيد"، لكن الدافع لا يزال قيد التحقيق، ولا تعتقد السلطات أن مدينة ناشفيل في خطر، بحسب الشبكة.

وقالت الشرطة إن العربة أطلقت تحذيرات بالإخلاء وعدا تنازليا لمدة 15 دقيقة لإخلاء المنطقة. وقالت المصادر إن من المعتقد أن صوت المرأة في التسجيل، صوت آلي محوسب.

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