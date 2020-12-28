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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 10:45 ص

ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق

ترامب
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خطة تحفيز جديدة لإنعاش الاقتصاد، قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جراء تفشي فيروس كورونا.

كما وقع ترامب على قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، الأمر الذي سيمنع حصول إغلاق حكومي، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي، إنه "بصفته رئيسا للولايات المتحدة، فإن مسؤوليته حماية شعبه من الدمار الاقتصادي والصعوبات التي سببها فيروس كورونا".

وأضاف ترامب، أن "العديد من الشركات الصغيرة أُجبرت على الإغلاق نتيجة الإجراءات القاسية من قبل الولايات التي يديرها الديمقراطيون"، مؤكدا أن "وظيفته لا تنتهي حتى يعود جميع الأميركيين إلى العمل".

وأشار ترامب إلى أنه نتيجة لعمله مع الكونغرس في تمرير قانون "كيرز" في وقت سابق من هذا العام، تجنبت الولايات المتحدة كسادا كبيرا، وأن الفريق المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا حقق نجاحا كبيرا تحت قيادته، بالتوصل إلى لقاح يتطلب إنتاجه وتوزيعه سنوات.
وقال ترامب إنه "بصفته رئيسا، أخطر الكونغرس أنه يريد أن تذهب المزيد من الأموال والدعم للشعب الأميركي على شكل حزمة مساعدات تمثل ألفي دولار لكل شخص بالغ وستمائة دولار لكل طفل".
وأوضح الرئيس الأميركي أن البند 230 من قانون الموازنة، "والذي يفيد شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل غير عادل.

وتحدث ترامب أيضا عن الانتخابات، قائلا إن مجلسي النواب والشيوخ سيركزان بقوة على عملية تزوير أصوات الناخبين التي حدثت في الانتخابات الرئاسية.
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