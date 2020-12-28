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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 كانون الأول 2020 10:38 ص

نائبة تبدي استغرابها من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من ارتفاع سعر صرف الدولار

زهرة-البجاري

ابدت النائبة زهرة البجاري  استغرابها من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من الوزراء وغيرهم من ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت البجاري:" ان  رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث بكلام اشبه بالالغاز ".

وتوجهت النائبة بالسؤال الى الكاظمي :" كيف ان الطرف المستهدف هم اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء بتقليل الرواتب وزيادة الاستقطاعات ورفع سعر الدولار ، في حين ان هذا الاجراء ينعكس واقعا على الحياة اليومية للمواطن العراقي المحدود الدخل ، وبالتالي على حياة كل المواطنين ، حيث من الملاحظ ارتفاع الاسعار بصورة فاحشة والتلاعب بسعر العملة من قبل سماسرة وتجار العملة مما سيسهم بانخفاض مستوى الدخل للمواطن البسيط".

واضافت :" ان خطة الحكومة استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين ستؤثر سلبا على حياتهم اليومية ، بينما الوزراء لا يعني لهم شيئا  استقطاع جزء من الرواتب كونهم يملكون نثريات واموالا  طائلة.

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