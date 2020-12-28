نائبة تبدي استغرابها من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من ارتفاع سعر صرف الدولار

ابدت النائبة زهرة البجاري استغرابها من تصريحات الحكومة بشأن تأثر رواتب الدرجات العليا من الوزراء وغيرهم من ارتفاع سعر صرف الدولار.



وقالت البجاري:" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث بكلام اشبه بالالغاز ".



وتوجهت النائبة بالسؤال الى الكاظمي :" كيف ان الطرف المستهدف هم اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء بتقليل الرواتب وزيادة الاستقطاعات ورفع سعر الدولار ، في حين ان هذا الاجراء ينعكس واقعا على الحياة اليومية للمواطن العراقي المحدود الدخل ، وبالتالي على حياة كل المواطنين ، حيث من الملاحظ ارتفاع الاسعار بصورة فاحشة والتلاعب بسعر العملة من قبل سماسرة وتجار العملة مما سيسهم بانخفاض مستوى الدخل للمواطن البسيط".



واضافت :" ان خطة الحكومة استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين ستؤثر سلبا على حياتهم اليومية ، بينما الوزراء لا يعني لهم شيئا استقطاع جزء من الرواتب كونهم يملكون نثريات واموالا طائلة.