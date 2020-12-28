وسط أنباء عن هروبه صدور أمر اعتقال بحق أبو علي العسكري.. ونشطاء: هل سيتم الاعتقال أم تسوية القضية؟

أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق الميليشيوي أبو علي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب حزب الله العراقي، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري أصبح خارج العراق، خوفاً من استهدافه.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيتم اعتقال أبو علي العسكري، أم سيتم تسوية القضية كالعادة في العراق؟، وذلك بعد تهديده بقطع أذني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

مذكرة الاعتقال هذه تأتي بعد وصف العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الغادر" وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية "لن تحميه" من الميليشيات.

وقال مصدر قضائي، إن القضاء أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وذكر مصدر أمني، أن "الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من ميليشيا كتائب حزب الله وشخصية مدنية"، على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري.

ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي وميليشيات حزب الله العراقي وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد رئيس الوزراء مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تمادي الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات.

وأشار نشطاء إلى أن "العسكري" متهم أيضا بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الذي ربط بين حساباته المختلفة.

وأكد نشطاء، أن هروب أبو علي العسكري المسؤول عن إطلاق الصواريخ في حزب الله يعنى بأن هذه الميليشيات ليس لها أية قواعد جماهيرية وإنما انتماءات وعلاقات أجنبية خدمة لمصالح إيران.

واستغرب النشطاء، الكاظمي يطالب إيران بضبط الميليشيات المنفلتة وأفراد الميليشيا عراقيون مسلحون يعملون على أرض العراق ولهم مقرات معلمة بشعار الميليشيا ويتجلون في المدن العراقية راكبين وراجلين في وضح النهار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على أمر اعتقال الميليشيوي أبو علي العسكري، وأنباء عن هروبه:

وقال حساب، "@yass1966"،"محكمة عراقية تصدر مذكرة باعتقال أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي. هل سيتم الاعتقال أم سيتم تسوية القضية ؟".



وأضاف، حساب، "@reyadhalkabban"، " هروب أبو علي العسكري المسؤول عن إطلاق الصواريخ في حزب الله يعنى بأن هذه الميليشيات ليس لها أية قواعد جماهيرية وإنما انتماءات وعلاقات أجنبية خدمة لمصالح الأجنبي وأن قيادة هذا الحزب هي المسؤولة عن قصف السفارات ومطار بغداد الدولي وليس من قام بإطلاق الصواريخ".



وتابع حساب، "@Qahtan21694667"، " أكيد يهرب ويوجد غيره كلهم عملاء هربوا أنني أسأل السيد الكاظمي الجيش العراقي بكل صنوفه وحسب المعلومات مكون من مليون مقاتل وبمقدمتهم جهاز مكافحة الارهاب الذي كسروا وقتلوا داعش وحرر الموصل ألا يتمكن من القضاء على هذه الشرذمة من المليشيات كل يوم يخرجوا بعنوان جديد ليحطموا".



وذكر حساب، "@ootaiby5444"، " طيب الميليشيات المنفلتة هم عراقيين وعلى أرض العراق وما دخل إيران تطلب منها أن تضبطها ذللتم أنفسكم لإيران".









