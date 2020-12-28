نائب يتهم الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها لمفوضية الانتخابات







اتهم النائب عبد الامير المياحي الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها لمفوضية الانتخابات، مؤكدا ان المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.



وقال المياحي ان “المفوضية حددت عدة اعمال طلبتها من الحكومة لإجراء الانتخابات بالموعد المحدد.



واضاف ان “الحكومة لم تف باي من التزاماتها تجاه المفوضية ولم توفر الاجراءات الفنية لها التي تمكنها من اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.



واوضح ان “المفوضية لا يمكنها اجراء الانتخابات بالموعد المحدد في ظل عدم توفر الاجراءات اللازمة من بينها الجوانب الامنية والفنية واللوجستية.