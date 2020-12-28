همام الشماع : الاوضاع الاقتصادية والمالية مضطربة ولن تستقر قريبا





وصف الخبير الاقتصادي همام الشماع الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد بانها مضطربة ولن تستقر على منوال معين لفترة اخرى.



وقال في تصريح صحفي :" ان السوق المحلية شهدت ، منذ خفض سعر قيمة العملة الوطنية قياسا بالعملات الاجنبية وخاصة الدولار ، ارتفاعا متسارعا غير محسوب لحد الان ، الى اين يصل ".



واضاف الشماع انه :" اذا ارتفعت اسعار المستوردات ، وخاصة المواد الاولية ، سيضطر التاجر المحلي لان يرفع سعر سلعه المباعة بالسوق لعدم وجود مواد اولية محلية تنافس وتضاهي المستوردة ".



واوضح :" ان ارتفاع سعر صرف الدولار ، بهذه الوتيرة المتسارعة ، قد يستمر ليتجاوز الـ160 الف دينار لكل مائة دولار ، ان لم تكن هناك خطة مدروسة لاستقراره ".



وادى ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجىء الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، الامر الذي اثر بشكل مباشر على اصحاب الدخل المحدود والكسبة.