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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 كانون الأول 2020 10:25 ص

همام الشماع : الاوضاع الاقتصادية والمالية مضطربة ولن تستقر قريبا

الاقتصاد العراقي



وصف الخبير الاقتصادي همام الشماع الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد بانها مضطربة ولن تستقر على منوال معين لفترة اخرى.

وقال في تصريح   صحفي :" ان السوق المحلية شهدت ، منذ خفض سعر قيمة العملة الوطنية قياسا بالعملات الاجنبية وخاصة الدولار ، ارتفاعا متسارعا غير محسوب لحد الان ، الى اين يصل ".

واضاف الشماع انه :" اذا ارتفعت اسعار المستوردات ، وخاصة المواد الاولية ، سيضطر التاجر المحلي لان يرفع سعر سلعه المباعة بالسوق لعدم وجود مواد اولية محلية تنافس وتضاهي المستوردة ".

واوضح :" ان  ارتفاع سعر صرف الدولار ، بهذه الوتيرة المتسارعة ، قد يستمر ليتجاوز الـ160 الف دينار  لكل مائة دولار ،  ان لم تكن هناك خطة مدروسة لاستقراره ".

وادى ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجىء الى ارتفاع  اسعار المواد الغذائية ، الامر الذي اثر بشكل مباشر على اصحاب الدخل المحدود والكسبة.

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