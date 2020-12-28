نائب: لم نتسلم مسودة موازنة 2021 بشكل رسمي حتى الآن



اكد النائب عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي:" ان اللجنة لم تتسلم مسودة موازنة 2021 بشكل رسمي حتى الآن، بانتظار وصول المسودة الرسمية المصوت عليها من الحكومة"، مشددا على عدم تمرير اية فقرة تتعلق باستقطاع رواتب الموظفين ضمن الموازنة العامة لدى وصولها من مجلس الوزراء .



وقال السعداوي :" ان رواتب موظفي الدولة خط احمر، ولن يتم السماح في مجلس النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصات الموظفين اثناء التصويت على موازنة العام المقبل 2021 " ، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة فقط بدرجة مدراء عامين فما فوق.



واضاف انه :" لا مانع من فرض ضريبة الدخل على الموظفين كونه امرا معمولا به بجميع دول العالم، لكن قرار الاستقطاع سيكون للبرلمان موقف حازم ورأي مختلف تماما منه ".



من جانبها قالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي :" ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 ستمرر مطلع العام المقبل بعد تضمينها تعديلات جذرية".



وبينت الدليمي:" ان مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 التي اقرها مجلس الوزراء، لم تصل الى مجلس النواب رسميا حتى الآن"، مشيرة الى وجود مشاكل وعقبات عديدة بضمنها الاستقطاعات والضرائب التي ستثقل كاهل المواطن.