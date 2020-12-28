بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 كانون الأول 2020 07:51 ص

الكاظمي يرسل وفدا برئاسة "أبو جهاد" إلى إيران.. ونشطاء: نوع من الفشل والإحباط لدى الكاظمي

الكاظمي

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إرسال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفدا برئاسة أبو جهاد الهاشمي إلى إيران، معتبر ين أن تلك الزيارة نوع من الفشل والإحباط لدى الكاظمي.

وذكرت وسائل إعلاميا، أن وفدا عراقيا يزور طهران حاملا رسالة من رئيس الحكومة إلى المسؤولين الإيرانيين، مبينة أن هناك تفاهما مستمرا بين الحكومتين العراقية والإيرانية بعد التصعيد الأخير.

تأتي تلك زيارة الوفد بعد الأحداث المتعاقبة في بغداد بعد قيام القوات الأمنية باعتقال القيادي في ميليشيا العصائب حسام الأزيرجاوي المتهم بإطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد.

ومن ثم تهديد ميليشيا العصائب للكاظمي، ثم دخلت مليشيا كتائب حزب الله العراقي على الخط وهدد أحد قادتها الميليشيوي أبو علي العسكري بقطع أذني الكاظمي، ثم صدور أمر اعتقال لهذا الميليشيوي.

وكذلك قرار إيران بتخفيض الغاز الإيراني الذي تصدره إلى العراق، مما سترتب عليه التهديد بانهيار منظومة الكهرباء في العراق، مما دفع الكاظمي إلى إرسال هذا الوفد للتفاوض.

وتساءل نشطاء ألا يوجد سياسي أو دبلوماسي آخر يقوم بهذه المهمة بدلا من أبو جهاد الهاشمي هذا والذي كان يعمل مديرا لمكتب عبد المهدي وهو من مهد لنفوذ وتمكين الفصائل بالشأن الحكومي.

وأكد النشطاء أن إرسال الهاشمي لطهران من قبل الكاظمي للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين ومع قيس الخزعلي المتواجد بطهران هو نوع من الفشل والإحباط لدى الكاظمي.

وأشار نشطاء إلى أن أبو جهاد الهاشمي أحد رجال دولة إيران العميقة في العراق على رأس وفد يفاوض إيران لأجل منح العراق مزيداً من الكهرباء التي يسيطر على عقودها أبو جهاد و نوري المالكي وباقي رجال إيران!.

وأكد نشطاء، أن زيارة أبو جهاد الهاشمي على رأس وفد عراقي إلى إيران تحمل رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مفادها الطلب من طهران كبح جماح الميليشيات المنفلتة التي بدأت بالتطاول والإساءة العلنية لرموز الحكومة العراقية وعلى رأسهم الكاظمي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إرسال الكاظمي وفدا برئاسة أبو جهاد الهاشمي إلى إيران:

وقال حساب، "@frh33551"، " إرسال أبو جهاد الهاشمي لطهران من قبل الكاظمي للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين ومع قيس الخزعلي المتواجد بطهران هو نوع من الفشل والإحباط لدى الكاظمي . الهاشمي كان مدير مكتب عبد المهدي وهو من مهد لنفوذ وتمكين الفصائل بالشأن الحكومي ألا يوجد سياسي أو دبلوماسي آخر يقوم بهذه المهمة".


وأضاف، حساب، "@sultanalazawy"، " دولة عصابات ذاهبين يتفاوضون مع العراب".


وتابع حساب، "@921Amh"، " أصله إيراني ومفروض من طهران لإدارة مكتب الرئيس لا بل من يدير الدولة من خلال منصبه".


وذكر حساب،"@iraqi982"، " يذهب أبو جهاد الهاشمي أحد رجال دولة إيران العميقة في العراق على رأس وفد يفاوض إيران لأجل منح العراق مزيداً من الكهرباء التي يسيطر على عقودها أبو جهاد ونوري المالكي وباقي رجال إيران!، أين الربط مع السعودية ومصر والأردن؟ شيعة السلطة وجمهوركم أنتم خراب هذا البلد".

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