ميليشيا حزب الله العراق.. صندوق إيراني أسود يضم 10آلاف عنصر إرهابي يوجههم الحرس الثوري

خبراء: زيارة مبعوث الكاظمي لطهران يؤكد للجميع أن الميليشيات تتحرك بأمر منها



كشفت العديد من التقارير حقيقة ميليشيا حزب الله العراق الإرهابية. والتي وجهت تهديدات سافرة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. حيث يعتبرها البعض أحد أقوى عصابات ايران في العراق كما انها كثيفة العدد.

وكان قد أصدر القضاء، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراق المعروف باسم أبو علي العسكري.

وكان العسكري، أصدر تصريحات هدد فيها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء. ووفق "سكاي نيوز عربية"، ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري.



وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب. إلى ذلك، تواصل قوات الأمن العراقية انتشارها في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد.

في السياق ذاته، أوفد الكاظمي، مبعوثا خاصا إلى طهران، حاملا رسالة احتجاج بشأن تصريحات العسكري التي هدد فيها الكاظمي.

و"حزب الله العراق" من أبرز ميليشيات الحشد الشعبي الاجرامي، التي أصبحت منضوية في القوات العراقية، لكنها موالية لطهران.

وكان قد كشف موقع أمريكي مختص في القضايا السياسية الخارجية، عرض تقريراً مفصلاً عن هذه المليشيات التي يشتبه بضلوعها في تنفيذ أغلب الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية لدى بغداد، والوجود العسكري الأجنبي لقوات التحالف الدولي.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "وور اون روكس" إلى ولاء تلك المليشيات لنظام طهران، وارتباطها بأوامرها لمهاجمة خصومها في العراق ولبنان واليمن ودول أخرى. وأكد التقرير أن المليشيات توسع نفوذها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث غدت الوكيل الأكثر موثوقية لإيران لتعزيز طموحاتها في العراق وفي لبنان أيضا.

ولفت إلى وجود العديد من المليشيات المدعومة من إيران ممن تعلن عادة عصيان أوامر بغداد، لكن كتائب حزب الله كانت الأكثر وقاحة، ما أدى إلى تآكل سلطة الدولة العراقية.

وكتائب حزب الله واحدة من الفصائل المنضمة تحت المظلة شبه العسكرية التابعة للحشد الشعبي الارهابي.

ورغم أن القانون العراقي لعام 2016 يعرفها على أنها تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة، لكن هيمنت عليها، في الواقع، شخصيات موالية لإيران خالفت أوامر السلطات العسكرية في بغداد، معتبرين أنها تتعارض مع مصالح طهران.

وتعود جذور المليشيات تعود إلى ما بعد الأحداث التي شهدها العراق عام 2007 أي في ذروة الحملة الإيرانية ضد القوات الأمريكية بالعراق. وحينها، توصل قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى نتيجة مفادها أن هناك حاجة إلى ميليشيا أكثر مرونة من أجل إلحاق أقصى الضرر يقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية.

وتدل الأحداث الأخيرة والتورط في اغنيال نشطاء شباب وحرق العراق والتجرؤ على المنطقة الخضراء أن هناك حاجة ماسة وملحة للقضاء على هذه العصابة تمام

أ.ي