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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 11:47 م

من السرداب.. الإرهابي نصر الله يفضح نفسه وميليشيات إيران في العراق: كلهم تلقوا دعما ماليًا وعسكريًا من فيلق القدس

الارهابي حسن نصر الله

خبراء: تصريحات الإرهابي حسن نصر الله تؤكد عمالة عصابات إيران في العراق وتوجيهاتها من طهران

فيما وصف بالتصريحات السافرة "الوقحة"، التي تعجل بالضربة الأمريكية القادمة فوق رأس إرهابي لبنان الأول حسن نصر الله. اعترف إنه وكافة ميليشيات إيران في العراق وسوريا، تلقوا دعما ماليا وعسكريا من فيلق القدس. أي أنها جميعها ألعوبة في يد فيلق القدس الإجرامي سواء كان يديره الإرهابي الراحل قاسم سليماني أو يديره قاآني.
وقال الإرهابي أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، المعروف بحسن بلازما، تلقي عصابات المقاولة  العراقية دعماً كاملاً من فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري. 


وقال نصر الله في مقابلة مع فضائية "الميادين" التابعة لهم، إن تلك الفصائل تلقت دعماً مالياً وتسليحياً وتدريبياً عبر فيلق القدس الذي ترأسه الارهابي قاسم سليماني.
وأضاف أن القوات الأمريكية تعرف ذلك جيداً بعد أن اعتقلت عناصر من تلك الفصائل واعترفوا بهذا الأمر.
وقال الارهابي نصرالله، أن علاقة سليماني مع المرجعية الدينية في العراق كانت جيدة خصوصاً في الملفات الرئيسية. 


وأضاف أن الأغلبية الساحقة من العمليات الاجرامية الارهابية ضد قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، نفذتها فصائل المقاولة. مؤكداً أن "مجاميع شبابية بدأت بالمقاولة المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق دون غطاء سياسي"!
وشدد نصرالله، على أن الفضائيات العربية كانت ترفض بث فيديوهات عمليات المقاولة العراقية. مضيفاً أن "المقاولة العراقية، التي يقودها ارهابيون عتاة كانت تتلقى دعماً حقيقياً من قوة القدس والإرهابي سليماني.


وأوضح الإرهابي نصر الله، على أن محور المقاولة والارهاب أقوى من أي زمن مضى من دون أي مبالغة وفق مزاعمه، لافتاً إلى أنهم استوعبوا ضربة قاسم سليماني رغم أنها كانت قاسية جداً.
وعلق مراقبون، بأن ظهور الإرهابي حسن نصر الله بمناسبة قرب الذكرى الأولى لاغتيال الارهابي الأكبر، الذي صفّته ادارة الرئيس ترامب، قاسم سليماني. تفضح عمالة عصابات ايران في العراق وتنزع عنها أي شرعية. فهى مدعومة ماليا وسياسيا وعسكريا من فيلق القدس الإيراني.
 كما اعترف بقوة الضربة التي وجهها اليهم الرئيس ترامب بقتل رأس الإرهاب الإيراني الأكبر قاسم سليماني.
أ.ي

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