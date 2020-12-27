بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
طهران تنقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق.. ونشطاء: عمل عصابات إيران والضرب كالعادة في العراق أزمة كهرباء بعد تخفيض الغاز الإيراني.. ونشطاء: العراقيون سيعيشون في الظلام الدامس بسبب الحكومات الفاشلة ميليشيا كتائب حزب الله تهدد بقطع أذني الكاظمي.. ونشطاء: إذا ابتلع الكاظمي هذه الإهانة فعليه أن يستقيل! الحلبوسي يهنئ المسيحيين العراقيين.. ونشطاء: يجب على العراقيين حماية المسيحيين وإشراكهم ببناء الدولة يفترشون الشوارع ويطالبون الكاظمي بالتعيين.. مغردون يطلقون هاشتاج "‌تجمع وطن للشهادات العليا" برهم صالح: المسيحيون عانوا من آثار التطرف والإرهاب.. ونشطاء: أحزابكم نشرت الفرقة والطائفية بالعراق حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 10:40 م

بالهرّاوات والعصي.. ميليشيا الوعد الصادق الإيرانية تلاحق المواطنين بشوارع بغداد وتجلدهم

ميليشيات ايرانية

مراقبون: الحرس الثوري الإيراني يعمل على تجّذير الفوضى في العراق

على غرار التقاليد الإيرانية، في مطاردة الفتيات والنساء والشباب في إيران المتحجرة، المصنفة ببلد خارج التاريخ والعصر. ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالعراق. ميليشيات عراقية المواطن وإيرانية الهوى والتمويل تقوم بارهاب المواطنين في الشوارع. حيث تقوم مجموعات صغيرة بمطاردة المواطنين بالهراوات والعصي وضربهم ضربا مبرحا والفرار لاجبارهم على الاحتشام او عدم تناول مشروبات كحولية أو الخروج للشارع أو غيرها من هذه السلوكيات.
وأظهرت تسجيلات مصورة، مجموعات تحمل الهراوات وهي تلاحق شبانا يحتسون المشروبات الروحية في سياراتهم الخاصة المتوقفة قرب بعض الحدائق مساء في بغداد، وهو ما دفع العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استذكار سلوكيات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ولاسيما القاعدة وداعش.
وتفرض الحكومة ضرائب كبيرة على المطاعم، التي تقدم المشروبات الروحية في بغداد ما يجعل تلك المشروبات باهضة الثمن، لذلك يقتصر دخول تلك المطاعم على الأثرياء.
أما الباحثون عن متعة عابرة، بأقل التكاليف المادية من شبان الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فلا يجدون سوى الشوارع الهادئة قرب الحدائق العامة ليوقفوا مركباتهم ويقضوا بعض الوقت في احتساء مشروبات رخيصة الثمن.


وبرغم مخالفة هذا السلوك للقوانين النافذة التي تحظر تعاطي المشروبات الروحية في الأماكن العامة، إلا أن السلطات الأمنية كانت تغض النظر عنه، لاسيما وقد اعتاد من يمارسونها على الانضباط وعدم الخروج من مركباتهم.
لكن الأسابيع الأخيرة – وفق تقرير نشرته جريدة العرب- شهدت انقلابا عاما في أوضاع العاصمة بغداد، إذ شنت الميليشيات العراقية الشيعية التابعة لإيران حملة ضد محال بيع المشروبات الروحية، أعقبتها حملة ضد الشبان الذين يحتسون المشروبات الروحية في سياراتهم المتوقفة.


وخلال اليومين الماضيين، تداول نشطاء عراقيون في وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق لحظة هجوم أشخاص يحملون الهراوات والعصي على شبان داخل سياراتهم الخاصة. وحملت المجموعة المهاجمة اسم  ميليشيا "الوعد الصادق"، وحرصت على دبلجة أناشيد تتعلق بتطبيق الشريعة مع فيديو الهجوم على الشبان عندما بثته عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
و”الوعد الصادق” ميليشيا عراقية يقودها ارهابي يدعى عمار الحداد، ويقلد في مرجعيته الدينية المرشد الارهابي الإيراني  خامنئي. وسبق لإيران أن كلّفت هذه الميليشيا بسلسلة مهام داخل الساحة السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى اختفى اسمها من الساحة العراقية بشكل شبه تام.
لكن المعلومات المتوفرة تقول إن هذه الميليشيا تلقت مؤخرا أوامر بالسهر على تطبيق "شرع الله" في بغداد!!
وتشكل هذه الميليشيا مجموعات صغيرة من عناصرها تضم كل واحدة 6 أشخاص يستقلون مركبتين ويجوبون شوارع بغداد الراقية، وكلما وجدوا ما لا يعجبهم هاجموه بهراواتهم وعصيهم، موقعين إصابات بليغة في صفوف ضحاياهم.
وباتت هذه المجموعات مصدر قلق للشبان البغداديين الباحثين عن فرصة للترويح عن نفوسهم المكروبة بفعل الجائحة والأزمة المالية الخانقة والبطالة وسوء الخدمات العامة. وسبقت هذه الحملة سلسلة هجمات بالعبوات الناسفة على محال بيع المشروبات الروحية في بغداد، آخرها الأحد قبل الماضي، حيث قُتل عامل نظافة في العشرينات من العمر، لدى انفجار قنبلة على مخزون للكحول في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد.
وتذهب بعض التكهنات بشأن أسباب هذه الحملات في بغداد إلى أنّ إيران تقف خلفها وتريد أن تقضي من خلالها على تجارة الكحول كليا في بغداد كي تفسح المجال لازدهار تجارة المخدرات التي تدخلها إلى العراق بكثافة.
ويرى خبراء، أن ظهور مثل هذه العصابات الإيرانية الصغيرة هدفها تجذّير الفوضى في العراق بشكل لا يمكن بعده أن تعود الدولة العراقية للتماسك وكلها تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الارهابي حسن نصر الله

من السرداب.. الإرهابي نصر الله يفضح نفسه وميليشيات إيران في العراق: كلهم تلقوا دعما ماليًا وعسكريًا من فيلق القدس 27 كانون الأول 2020 11:47 م

روحاني والكاظمي

الكاظمي يستأذن إيران.. هل نضرب الميليشيات أم لا؟ زيارة لأبو جهاد بعد التهديد بقطع أذنيه كالماعز 27 كانون الأول 2020 10:06 م

إيران

طهران تنقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق.. ونشطاء: عمل عصابات إيران والضرب كالعادة في العراق 27 كانون الأول 2020 08:48 م

الكهرباء

أزمة كهرباء بعد تخفيض الغاز الإيراني.. ونشطاء: العراقيون سيعيشون في الظلام الدامس بسبب الحكومات الفاشلة 27 كانون الأول 2020 07:07 م

الكاظمي

ميليشيا كتائب حزب الله تهدد بقطع أذني الكاظمي.. ونشطاء: إذا ابتلع الكاظمي هذه الإهانة فعليه أن يستقيل! 27 كانون الأول 2020 05:55 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي يهنئ المسيحيين العراقيين.. ونشطاء: يجب على العراقيين حماية المسيحيين وإشراكهم ببناء الدولة 27 كانون الأول 2020 04:39 م

الأمن

مراقبون: انقاذ العراق من أزماته باتت مهمة أكبر من قدرة أى حكومة 27 كانون الأول 2020 04:02 م

الغاز الإيراني

بعد تقليص طهران إمدادات الغاز لبغداد بنسبة 40%.. العراق يتجه لدول الخليج 27 كانون الأول 2020 03:46 م

التعليقات