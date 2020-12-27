بالهرّاوات والعصي.. ميليشيا الوعد الصادق الإيرانية تلاحق المواطنين بشوارع بغداد وتجلدهم

مراقبون: الحرس الثوري الإيراني يعمل على تجّذير الفوضى في العراق



على غرار التقاليد الإيرانية، في مطاردة الفتيات والنساء والشباب في إيران المتحجرة، المصنفة ببلد خارج التاريخ والعصر. ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالعراق. ميليشيات عراقية المواطن وإيرانية الهوى والتمويل تقوم بارهاب المواطنين في الشوارع. حيث تقوم مجموعات صغيرة بمطاردة المواطنين بالهراوات والعصي وضربهم ضربا مبرحا والفرار لاجبارهم على الاحتشام او عدم تناول مشروبات كحولية أو الخروج للشارع أو غيرها من هذه السلوكيات.

وأظهرت تسجيلات مصورة، مجموعات تحمل الهراوات وهي تلاحق شبانا يحتسون المشروبات الروحية في سياراتهم الخاصة المتوقفة قرب بعض الحدائق مساء في بغداد، وهو ما دفع العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استذكار سلوكيات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ولاسيما القاعدة وداعش.

وتفرض الحكومة ضرائب كبيرة على المطاعم، التي تقدم المشروبات الروحية في بغداد ما يجعل تلك المشروبات باهضة الثمن، لذلك يقتصر دخول تلك المطاعم على الأثرياء.

أما الباحثون عن متعة عابرة، بأقل التكاليف المادية من شبان الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فلا يجدون سوى الشوارع الهادئة قرب الحدائق العامة ليوقفوا مركباتهم ويقضوا بعض الوقت في احتساء مشروبات رخيصة الثمن.



وبرغم مخالفة هذا السلوك للقوانين النافذة التي تحظر تعاطي المشروبات الروحية في الأماكن العامة، إلا أن السلطات الأمنية كانت تغض النظر عنه، لاسيما وقد اعتاد من يمارسونها على الانضباط وعدم الخروج من مركباتهم.

لكن الأسابيع الأخيرة – وفق تقرير نشرته جريدة العرب- شهدت انقلابا عاما في أوضاع العاصمة بغداد، إذ شنت الميليشيات العراقية الشيعية التابعة لإيران حملة ضد محال بيع المشروبات الروحية، أعقبتها حملة ضد الشبان الذين يحتسون المشروبات الروحية في سياراتهم المتوقفة.





وخلال اليومين الماضيين، تداول نشطاء عراقيون في وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق لحظة هجوم أشخاص يحملون الهراوات والعصي على شبان داخل سياراتهم الخاصة. وحملت المجموعة المهاجمة اسم ميليشيا "الوعد الصادق"، وحرصت على دبلجة أناشيد تتعلق بتطبيق الشريعة مع فيديو الهجوم على الشبان عندما بثته عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

و”الوعد الصادق” ميليشيا عراقية يقودها ارهابي يدعى عمار الحداد، ويقلد في مرجعيته الدينية المرشد الارهابي الإيراني خامنئي. وسبق لإيران أن كلّفت هذه الميليشيا بسلسلة مهام داخل الساحة السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى اختفى اسمها من الساحة العراقية بشكل شبه تام.

لكن المعلومات المتوفرة تقول إن هذه الميليشيا تلقت مؤخرا أوامر بالسهر على تطبيق "شرع الله" في بغداد!!

وتشكل هذه الميليشيا مجموعات صغيرة من عناصرها تضم كل واحدة 6 أشخاص يستقلون مركبتين ويجوبون شوارع بغداد الراقية، وكلما وجدوا ما لا يعجبهم هاجموه بهراواتهم وعصيهم، موقعين إصابات بليغة في صفوف ضحاياهم.

وباتت هذه المجموعات مصدر قلق للشبان البغداديين الباحثين عن فرصة للترويح عن نفوسهم المكروبة بفعل الجائحة والأزمة المالية الخانقة والبطالة وسوء الخدمات العامة. وسبقت هذه الحملة سلسلة هجمات بالعبوات الناسفة على محال بيع المشروبات الروحية في بغداد، آخرها الأحد قبل الماضي، حيث قُتل عامل نظافة في العشرينات من العمر، لدى انفجار قنبلة على مخزون للكحول في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد.

وتذهب بعض التكهنات بشأن أسباب هذه الحملات في بغداد إلى أنّ إيران تقف خلفها وتريد أن تقضي من خلالها على تجارة الكحول كليا في بغداد كي تفسح المجال لازدهار تجارة المخدرات التي تدخلها إلى العراق بكثافة.

ويرى خبراء، أن ظهور مثل هذه العصابات الإيرانية الصغيرة هدفها تجذّير الفوضى في العراق بشكل لا يمكن بعده أن تعود الدولة العراقية للتماسك وكلها تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني.

أ.ي