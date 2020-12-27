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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 10:06 م

الكاظمي يستأذن إيران.. هل نضرب الميليشيات أم لا؟ زيارة لأبو جهاد بعد التهديد بقطع أذنيه كالماعز

روحاني والكاظمي

خبراء: اضرب بقوة فوق رؤوس إرهابيي إيران ولا تستأذنها لتستعيد صوتك في الشارع وتحافظ على وجود الدولة

بعد ساعات من الهجوم الإرهابي الميليشياوي "الوقح"، ضد مصطفى الكاظمي وإهانته، بعدما هدد الإرهابي أبو علي العسكري، بقطع أذني الكاظمي كالماعز. إن لم يتراجع عن استهداف بعض عناصرهم. بعد تزايد القصف والهجمات الإرهابية باتجاه السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء. 
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة وفد عراقي إلى العاصمة طهران، بتوجيه خاص من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"واسعة الاطلاع"، إن وفدا عراقيا سيزور طهران حاملا رسالة من الكاظمي، موضحة أن الوفد سوف يكون برئاسة أبو جهاد الهاشمي وسيصل طهران مساء اليوم الأحد.
 وكشفت مصادر، إنها بأمر خاص من الكاظمي لاستئذان إيران في الهجوم على بعض الميليشيات بعد تجرؤها على الدولة في العراق!!


 يأتي هذا فيما أفادت مصادر لقناة "العربية"، بصدور أمر باعتقال الإرهابي أبو علي العسكري، زعيم ميليشيات حزب الله العراق، فيما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن هناك مليوناً و800 ألف عنصر عسكري ضمن القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي، في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.
وكشفت مصادر أن المهمة الرئيسية، للشخصية السياسية الموفدة الى إيران مباحثات مع شخصيات مهمة في طهران لضبط الميليشيات التي تتوعد الكاظمي بتهديدات مباشرة.
وأضافت المصادر، أن صبر الحكومة بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، مؤكدة أن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة!!


وحذرت حكومة الكاظمي الفصائل من استهداف المنطقة الخضراء أو التعدي على القوات الأمنية. وبمجرد أن عاد الهدوء إلى بغداد بعد تراجع ميليشيا عصائب أهل الحق عن تهديداتها ضد رئيس الوزراء العراقي الكاظمي حتى ظهرت أخرى تتهجم على شخصه وتتوعده بالمواجهة.
التهديدات جاءت على لسان المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله العراقي أبو علي العسكري، الذي وصف الكاظمي بالغادر وهدده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأميركية لن تحميه من الميليشيات.


تهجم قيادي ميليشيا حزب الله جاء بعد ساعات من جولة ليلية للكاظمي جال خلالها على شوارع بغداد للمرة الثانية، في إشارة لطمأنة الشارع العراقي بعودة الهدوء وميل الكفة لصالح الدولة من خلال جدية قواتها الأمنية.
ولمرة جديدة، اعتبرت مصادر سياسية عراقية، أن الكاظمي امام فرصة تاريخية ليكسب الشارع العراقي كله من جديد في صفه. بشن حملة تأديب على ميليشيات إيران واعتقال عناصرها السافرة. وتفكيك بعضها كرسالة ردع لأصحابها حتى يعرفون حجمهم في مواجهة الدولة.
ا.ي

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