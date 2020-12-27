أزمة كهرباء بعد تخفيض الغاز الإيراني.. ونشطاء: العراقيون سيعيشون في الظلام الدامس بسبب الحكومات الفاشلة

أبدى نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استغرابهم الشديد من اعتماد منظومة الكهرباء بأكملها على الغاز الإيراني، الذي معنى تخفيضه، تهديد بانهيار منظومة الكهرباء في البلاد.

يأتي ذلك بعدما شهد العراق في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، تراجعاً كبيراً في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين بحيث لا تتجاوز معدلات التجهيز 5 ساعات في بعض الأيام.

وأدى ذلك إلى تفاقم من معاناة السكان في ظل تزايد الطلب مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والحاجة إلى أجهزة التدفئة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وتعزو وزارة الكهرباء الخلل في تراجع إنتاج الطاقة إلى قيام إيران بإيقاف الغاز المصدّر إلى العراق الذي يعمل به بعض محطات إنتاج الطاقة في البلاد، نتيجة عدم إيفاء العراق بالديون المستحقة لطهران.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، إن التراجع الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية ناجم عن توقف طهران بتزويد العراق بالغاز بسبب مستحقات واجبة الدفع بذمة العراق.

وأضاف، العبادي، أن الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 50 مليون متر مكعب لليوم الواحد، أما اليوم فلا يصل إلينا إلا نحو 5 ملايين متر مكعب، ما تسبب في تراجع كبير في الإنتاج.

وتابع: سبق وحذرنا من أن ملف الكهرباء قد يطيح بأي حكومة في حال لم تتم معالجته بصورة صحيحة. أمام الحكومة اليوم، التفاوض مع الجانب الإيراني حول الديون المستحقة أو إطلاقها، وهناك أيضاً، خيار الإيعاز إلى وزارة النفط لتعويض الغاز بالوقود السائل.

وتعرضت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لانتقادات لاذعة لعدم استغلالها الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط واعتمادها على الغاز المستورد بدلاً عن ذلك.

وحسب بعض التقديرات المختصة فإن العراق يقوم منذ أعوام طويلة بإحراق الغاز المصاحب ولا يتم استغلاله بمتوسط يفوق 700 مليون متر مكعب يومياً.

وأكد نشطاء أن إيران تبحث عن مصلحتها فقط ولا يهمها الشعب العراقي التي تتشدق بالدفاع عنه، فهاهي تخفض إمداد الغاز ولا يهمها أن يعيش العراقيين في الظلام الدامس.

وأشار نشطاء إلى أن نقص في الغاز بسبب العراق قد تأخر في سداد الدين بدوره الجانب الإيراني قطع الغاز عن العراق وهذا أمر طبيعي لبلد يبحث عن مصلحتهِ.

وتساءل نشطاء، متى يفهم البعض من المتشدقين والموالين لإيران أن مصالح الدول فوق كل الاعتبارات الدينية والمذهبية والقومية؟، وهذا ما حدث فنظام الملالي الإيراني يهتم بمصلحته أولا وأخيرا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تراجع إمدادات الغاز الإيراني للعراق مما يهدد بانهيار منظومة الكهرباء في البلاد:

وقال حساب، "@NvEGAm9k6AYzdFr"، " معقولة كل كهرباء العراق تعتمد على الغاز الإيراني، أين المحطات الحرارية؟".



وتساءل حساب، "@gamalkhameesalr"، " لماذا نحرق الغاز المصاحب؟ ولا نستخلصه بنصف قيمة الغاز الإيراني المستورد بسنة واحدة؟!".



وأضاف، حساب، " @AlaaFaAlmusawi"، " إيران تخفِّض نسبة تجهيز الغاز الإيراني المصدر للعراق لتجهيز المنظومة الكهربائية من 50 مليون متر مكعب إلى 3 مليون متر مكعب بسبب عدم تسديد الديون المترتبة على العراق للجانب الإيراني.! متى يفهم البعض إن مصالح الدول فوق كل الاعتبارات الدينية والمذهبية والقومية؟".



وتابع حساب، "@بنت العراق"، " كهرباء لا توجد في كل أنحاء العراق تقريبا التجهيز قد انخفض أكثر من النصف ليس فقط في بغداد والسبب هو لا عطل ولا تحويل أسلاك. السبب هو نقص في الغاز بسبب العراق قد تأخر في سداد الدين بدوره الجانب الإيراني قطع الغاز عن العراق وهذا أمر طبيعي لبلد يبحث عن مصلحتهِ".