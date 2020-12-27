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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 كانون الأول 2020 04:39 م

الحلبوسي يهنئ المسيحيين العراقيين.. ونشطاء: يجب على العراقيين حماية المسيحيين وإشراكهم ببناء الدولة

محمد الحلبوسي

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئاسات الثلاث والشعب العراقي بالتعاون لحماية المسيحيين العراقيين، وإشراكهم في بناء الدولة.

وقد هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المسيحيين بالعراق والعالم بأعياد الميلاد.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر: "أتقدم بوافر التهاني والمباركة لأهلنا مسيحيي العراق والعالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، سائلاً الله أن يجعله عام سلام وأمان ومحبة وتسامح وتعايش".

وأضاف، "وأن ينعموا بالاستقرار في مناطقهم كشعب عراقي أصيل يشكل جزءاً مهماً من تأريخ أرض الرافدين العتيد".

وطالب نشطاء، العراقيين بأن يتعاونوا على حماية المسيحيين وإشراكهم ببناء الدولة وجعلهم صوتاً أساسياً في الصوت السياسي الوطني.

وأشار نشطاء، إلى أن الناقوس يجب أن يبقى يُدق في الكنيسة، هذا الهدف يجب أن يعمل عليه جميع العراقيين، فالمسيحيون ملح هذه الأرض وسكّرها، ولولاهم لَما كان هناك عراق متعدد يضم الجميع، السعي لهذا هو أكثر الأهداف شرفاً وسمواً، ومن أراد إثبات وطينته من السياسيين فليفعل ذلك.

وأكد نشطاء، أن المسيحيين تعرضوا إلى أكثر من ظلم، فالتجاهل السياسي بعد ما تعرضوا له من إرهاب لا يقل شراً عن القتل والتهجير، مع جميع الدعوات التي تتجه إلى حماية المسيحيين وجعلهم جزءاً أساسياً من بناء الدولة، ومع كل التوجهات التي تصبو لذلك.

وأوضح نشطاء، أنه لا طعم للعراق دون أبنائه المسيحيين، الذين صنعوا جزءاً أساسياً من تاريخ هذا البلد، والحفاظ عليهم هو حفاظ على هوية العراق، وإشراكهم في بناء الدولة هو حق أساسي لهم، ولمن يريد بناء العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس مجلس النواب محمد للحلبوسي للمسحيين العراقيين بمناسبة أعياد الميلاد:

وقال حساب، "@Bnh8bLocOpMhjp5"، " تعاون كل العراقيين في معارك التحرير على طرد الإرهاب، ويجب أن يتعاونوا على حماية المسيحيين وإشراكهم ببناء الدولة وجعلهم صوتاً أساسياً في الصوت السياسي الوطني، هذه المهمة يجب أن تكون مركزية في التفكير العراقي، فهي الطريق للاستقرار".


وأضاف، حساب، "@fahadam85458747"، " كل التهاني والتبريكات لمسيح العراق والعالم بمناسبة ميلاد السيد المسيح، رسالة الحلبوسي غاية في الأهمية، ونرجو أن يعم السلام والمحبة والاستقرار في بلادنا والمنطقة، والأمنية الخالصة بعودة جميع المهاجرين من العراقيين والمسيحيين الأحبة خاصة".


وتابع حساب، "@BHakmet"، " تعرض المسيحيون إلى أكثر من ظلم، فالتجاهل السياسي بعد ما تعرضوا له من إرهاب لا يقل شراً عن القتل والتهجير، مع جميع الدعوات التي تتجه إلى حماية المسيحيين وجعلهم جزءاً أساسياً من بناء الدولة، ومع كل التوجهات التي تصبو لذلك".

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