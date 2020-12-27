مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإرهابي في قصف مجهول بدير الزور السورية



أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في استهداف جوي بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأوضح المرصد أن طائرة مسيرة، مجهولة الهوية، استهدفت اليوم الأحد سيارة تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، قرب الحدود العراقية.

المنظمة الحقوقية أضافت أن الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من الحرس الثوري كانا بداخلها، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت ضربات مماثلة استهدفت مواقع لميليشيات ”لواء زينبيون“ الإيرانية ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور في الـ 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم؛ ما أدى إلى مقتل 19 من عناصر تلك الميليشيات بينهم اثنان من قادة المجموعات.

كما استهدفت طائرات -رجح أنها إسرائيلية في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر أيضا- مواقع في البوكمال، حيث قتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسيتين الأفغانية والعراقية.

وتنشط ميليشيات داعمة للحكومة السورية وموالية لإيران في محافظة دير الزور المتاخمة للحدود العراقية، حيث تنشط على الجانب الآخر من الحدود ميليشيات مماثلة.