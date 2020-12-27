بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 كانون الأول 2020 03:33 م

يفترشون الشوارع ويطالبون الكاظمي بالتعيين.. مغردون يطلقون هاشتاج "‌تجمع وطن للشهادات العليا"

الكاظمي والخريجيون1

أطلق مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هاشتاج "‌#تجمع_وطن_للشهادات_العليا"، للمطالبة بتعيين حملة الشهادات العليا في العراق الذين تخرجوا من الجامعات العراقية.

وقال نشطاء، إنه في هذا البرد القارص حملة الشهادات العليا يفترشون الشوارع في بغداد مطالبين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشغيلهم.

وأضاف نشطاء، علينا جميعا التكاتف والخروج بمظاهرات بجميع أنحاء البلاد، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإيقاف مزاد العملة.

وأشاروا إلى أن حامل الشهادة العليا لا يستحق كل ما يجري له فهو رفعه للبلد، ولو لم إعطاءه الفرصة لقدم أفضل ما عنده للنهوض بالعراق، بدلا من الجهلاء الذين ضيعوا البلاد.

وأشار مراقبون إلى أن فض اعتصام حملة الشهادات العليا مرهون بإقرار الموازنة وضمان حقوقهم فيها، فأسرعوا بإقرار الموازنة من أجل شعبكم عامة، وشريحة الشهادات العليا خاصة.

وأكدوا أن استمرار الظلم والتهميش يزيد من حدة التظاهرات وربما يجر إلى الفوضى التي لا يتمناها الجميع.

وتابعوا، إقرار الموازنة أم الفوضى؟، لكم أن تختاروا وأنتم المسؤولون!، اعتصامات وتظاهرات لماذا لا تكترثون؟، انصفوا حملة الشهادات العليا.

وأكد مراقبون، أن حملة الشهادات العليا لازالوا ينتظرون الإنصاف، مكّنوا هذه الشريحة ليتقدم البلد، بدلا من سياسة التهميش الذي أضرت بالعراقيين.

وقالت مجموعة من حملة الشهادات، لقد عانينا كثيرا في أيام الدراسة وتحملنا الصعاب والمشقة وسهر الليالي ولكن لا نعرف الاستسلام والآن أيضا لا نستسلم أبداً في ظل هذه الوباء والشمس الحارقة ولكن يبقى الاستاذ شامخاً ولا ينحني أبدا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر" لمطالبة حملة الشهادات العليا بالتعيين:

وقال حساب، "@oalkace1"، "‌#تجمع_وطن_للشهادات_العليا في هذا البرد القارص حملة الشهادات العليا يفترشون الشوارع ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، "وقفوهم انهم مسؤولون".


وأضاف، حساب، "@AmeerAl28554219"،"علينا جميعا التكاتف والخروج بمظاهرات تطالب في إقالة رئيس الوزراء و إيقاف مزاد العملة كل جمعة مظاهرات بكل مدن الجنوب والوسط".


وتابع حساب، "@worod_adris"، "انصفوا حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل قسرا في العراق".


وذكر حساب، "@OAligedy"، " سيادتكم أناملي ترتجف من البرد لكني أحاول أن أكتب لأقول لك الوعد ننتظر إنصافنا، وجعلنا فاعلين لبناء البلد بخبراتنا وليس جالسين على الرصيف والبرد والأحزان تنهش عظامنا".


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