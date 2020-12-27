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الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 03:18 م

أحمد الفراج : ماحدث من تزوير للأصوات ضد ترامب انقلاب وليس انتخابات

ترامب
قال الباحث و الأكاديمي الدكتور أحمد الفراج أنه يتابع بشكل دائم انتخابات أمريكا منذ زمن، طويل زأنه لم يسبق له أن تحدث  عن التزوير  مطلقا في الانتخابات السابقة 

وأضاف أن المتابع للحراك السياسي في أمريكا لمدة طويلة، ويفهم الأعراف والدستور الأمريكي ، يدرك بسهولة أن هناك أخطاء جسيمة حدثت ولا تزال تحدث، ولا تفسير لها إلا أن ما حدث كان انقلاب وليست انتخابات
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