أحمد الفراج : ماحدث من تزوير للأصوات ضد ترامب انقلاب وليس انتخابات

قال الباحث و الأكاديمي الدكتور أحمد الفراج أنه يتابع بشكل دائم انتخابات أمريكا منذ زمن، طويل زأنه لم يسبق له أن تحدث عن التزوير مطلقا في الانتخابات السابقة



وأضاف أن المتابع للحراك السياسي في أمريكا لمدة طويلة، ويفهم الأعراف والدستور الأمريكي ، يدرك بسهولة أن هناك أخطاء جسيمة حدثت ولا تزال تحدث، ولا تفسير لها إلا أن ما حدث كان انقلاب وليست انتخابات