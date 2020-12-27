مصدر أمني يكشف سبب الانتشار المكثف للقطعات العسكرية بالمنطقة الخضراء

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، (27 كانون الأول 2020)، عن سبب انتشار القطعات العسكرية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وقال المصدر لـ IQ NEWS، ان "انتشار قطعات عسكرية داخل المنطقة الخضراء هو للتدريب والاستعداد على مراسيم الاحتفال بمناسبة ذكرى عيد الجيش العراقي".



ونفى المصدر "ما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان هذه القطعات هي لحماية السفارة الاميركية".



يذكر انمصادر تناقلت اخبارا تضمنت ان قوات امنية انتشرت في المنطقة الخضراء وسط بغداد لحماية السفارة الاميركية بعد الهجوم الذي تعرضت له المنطقة مؤخرا بثمانية صواريخ.

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