بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
يفترشون الشوارع ويطالبون الكاظمي بالتعيين.. مغردون يطلقون هاشتاج "‌تجمع وطن للشهادات العليا" برهم صالح: المسيحيون عانوا من آثار التطرف والإرهاب.. ونشطاء: أحزابكم نشرت الفرقة والطائفية بالعراق حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 02:08 م

وفاة الناقد حسين سرمك حسن بفيروس كورونا

12202027115936608427573
توفي، اليوم الأحد، (27 كانون الأول، 2020)، الناقد العراقي البارز الدكتور حسين سرمك حسن بعد صراع مع كورونا.
ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الناقد الدكتور حسين سرمك حسن، الذي توفي اليوم في تركيا، بعد صراع مع فيروس كورونا.
والراحل من تولد محافظة الديوانية عام 1956
- بكلوريوس / طب وجراحة عامة
- ماجستير في الطب النفسي والعصبي
مارس النقد الأدبي عبر مقالات وأبحاث ومؤلفات عديدة، مزج فيها اختصاصه بمجال علم النفس، من أبرزها:
- التحليل النفسي لملحمة جلجامش
- في علم نفس الإبداع / مملكة الحياة السوداء لمحمد خضير
- التحليل النفسي لأسطورة الإله القتيل
- فؤاد التكرلي والجذر الأوديبي للموقف الوجودي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
يسرا

الفنانة المصرية يسرا تؤكد إصابتها بفيروس كورونا 25 كانون الأول 2020 08:04 ص

لقاح كورونا

تحذيرات علمية .. لقاحات كورونا في مهب الريح بسبب الطفرات الطارئة للفيروس 20 كانون الأول 2020 11:44 ص

محمد صلاح

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ؟ 19 كانون الأول 2020 10:47 ص

532943Image1-1200x675

مانشستر سيتي يعود من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 06 كانون الأول 2020 12:04 م

ن

الخاسر الأكبر.. النساء في معركة ضد جائحة كورونا 05 كانون الأول 2020 09:37 م

99052845-6739-4bab-8a94-403ff204d15a

اغتيال الفنان أحمد حكيم من قبل مسلحين مجهولين في بغداد 03 كانون الأول 2020 03:23 م

من المباراة

النفط يتعادل 2-2 مع الديوانية في الدوري العراقي الممتاز 01 كانون الأول 2020 04:29 م

جمهور عراقي

روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية تدعو إلى العودة لمدرجات الملاعب 01 كانون الأول 2020 11:06 ص

التعليقات