وفاة الناقد حسين سرمك حسن بفيروس كورونا

توفي، اليوم الأحد، (27 كانون الأول، 2020)، الناقد العراقي البارز الدكتور حسين سرمك حسن بعد صراع مع كورونا.

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الناقد الدكتور حسين سرمك حسن، الذي توفي اليوم في تركيا، بعد صراع مع فيروس كورونا.

والراحل من تولد محافظة الديوانية عام 1956

- بكلوريوس / طب وجراحة عامة

- ماجستير في الطب النفسي والعصبي

مارس النقد الأدبي عبر مقالات وأبحاث ومؤلفات عديدة، مزج فيها اختصاصه بمجال علم النفس، من أبرزها:

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- في علم نفس الإبداع / مملكة الحياة السوداء لمحمد خضير

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