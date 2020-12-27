تسعة جرحى بحادث مروّع شرقي دهوك

أُصيب تسعة أشخاص يوم الأحد، اثر حادث مروري شرقي محافظة دهوك.

وقال مسؤول اعلام مرور دهوك المقدم ازاد طه ؛ إن الحادث وقع قبل ظهر اليوم على الشارع الرئيسي بين جسر الحسينية وقضاء بردرش شرقي المحافظة.

واضاف طه؛ ان الحادث ادى الى اصابة تسعة اشخاص نقل خمسة منهم الى مستشفى الطوارئ في قضاء عقرة، فيما كان أربعة منهم إصاباتهم طفيفة غادروا الى منازلهم بعد تلقي الاسعافات المطلوبة.

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