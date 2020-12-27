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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 كانون الأول 2020 02:02 م

برهم صالح: المسيحيون عانوا من آثار التطرف والإرهاب.. ونشطاء: أحزابكم نشرت الفرقة والطائفية بالعراق

برهم-صالح

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح في قداس الميلاد المجيد، والذي أكد أن  المسيحيين عانوا طيلة السنوات الماضية من آثار التطرف والإرهاب في العراق.

ورد النشطاء على برهم صالح، بأن أحزابكم هي التي نشرت الفرقة والطائفية بين العراقيين جميعا، وكذلك الميليشيات الموالية لإيران التي تبث الكراهية تجاه المسحيين في العراق.

وقال الرئيس برهم صالح في كلمته خلال قداس عيد الميلاد، برُوحِ الإنِسَانيةِ والاخُوةِ والمواطنةْ، نُباركُ لأهلنا المَسيحيين في العراقِ والعالم، بحلولِ الميلادِ المجيد للسيد المسيحْ.

وأضاف، صالح، أتشرفُ أن اكون في كنيسة مار يوسف ببغداد، ونحتفلُ سوياً بهذه المناسبةِ المباركة وقد أقرّ البرلمان اعتماد عید میلاد السید المسیح عُطلةً رسميةً للبلاد.

وتابع، إن المسيحيين أهل وملح هذا الوطن، وقد عانوا طيلة السنوات الماضية أسوة بأخوتهم من باقي المكونات من التطرف والإرهاب، واضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب القتل والتهجير على يد الإرهابيين. يجب العمل الجاد على تأمين عودتهم إلى بلدهم الأصل.

وأضاف، نستبشر خيرا بقدوم قداسة البابا فرنسيس الى العراق في العام المقبل، ونقول باسم المسلمين والمسيحيين والايزيدين والصابئة وباقي مكونات الوطن، أهلا بكم في عراق أور موطن النبي إبراهيم، عراق الحضارة والتاريخ ومهد الأديان والأنبياء.

وتابع: نستقبل العام الجديد وامامنا تحديات عدة، نحتاج فيها لوقفة جادة وشجاعة تؤسس لحكم رشيد عادل يضمن الحياة الحرة الكريمة للمواطن، وترسخ الدولة المقتدرة ذات السيادة، وتكافح بلا تهاون التطرف والفساد، فهما الوجه الحقيقي للإرهاب.

وطالب النشطاء برهم صالح بحل مشاكل المسحيين والإيزيديين في العراق الذين أجبرتهم الميليشيات على ترك منازلهم والإقامة في المخيمات ويعانون أشد المعاناة.

كما طالب النشطاء الرئيس برهم صالح بالتدخل وتحريك الجيش العراقي لتحرير الإيزيديات المختطفات من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح في قداس عيد الميلاد:

وقال حساب،"@AlasaadHousien"، "أحزابكم هي التي نشرت الفرقة والطائفية وخطاباتكم تدعوا للسلام والتآخي على أساس الشعب العراقي ليس زين".


وأضاف، حساب، "@alshaebani1"، "بالمناسبة، منصبك يا برهم مجرد منصب تشريفي لا يحل ولا يربط. بمعنى أنك رئيس شكلي ليس لك سلطة حتى على مدير مدرسة ابتدائية فضلاً عمن هو أعلى منه، قرارات ومصير بلاد وشعب يتهاوى وأنت ولا كأنك تسمع بل ولا تشعر".


وتابع حساب، "@7ygB0C2RBwRYEnU"، "رئيسنا يقول لنا.. انتمائي للكرد أولا.. وللعراق بعدين.. والقسم الذي أقسمه.. في القلب لقوميته وفي اللسان للعراقيين..".


وذكر حساب، "@acZoQuKEFECmCU9"، "كل عام واخوتنا المسيحيين بألف خير يا رب الأمن والأمان لوطننا العراق".


وتابع حساب، "@Gentlem80333133"، "بلد إنسانية لحد الأن ايزيديين والمسيحيين في مخيمات".

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