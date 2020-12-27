بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
يفترشون الشوارع ويطالبون الكاظمي بالتعيين.. مغردون يطلقون هاشتاج "‌تجمع وطن للشهادات العليا" برهم صالح: المسيحيون عانوا من آثار التطرف والإرهاب.. ونشطاء: أحزابكم نشرت الفرقة والطائفية بالعراق حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 02:01 م

تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي في بابل

التحالف
افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بتعرض رتل للتحالف الدولي الى هجوم بقنبلة محلية الصنع في محافظة بابل العراقية في مشهد متكرر لاستهداف القوات الأجنبية في البلاد منذ حادثة اغتيال الإرهابي الايراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".

وقال المصدر  إن عبوة ناسفة محلية انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة على الطريق الدولي في بابل، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير المالية علاوي

القانونية النيابية: وزير المالية يكذب ولا يفكر سوى بقطع أرزاق المواطنين والاقتراض 27 كانون الأول 2020 02:32 م

حكومة الكاظمي

نائب : لا بوادر حتى الآن على تغيير وزاري مرتقب 27 كانون الأول 2020 11:17 ص

المحكمة الاتحادية

سائرون: قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات 27 كانون الأول 2020 11:15 ص

عمار طعمة

نائب :موازنة 2021 تتيح التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها 27 كانون الأول 2020 10:20 ص

تحالف القوى

تحالف القوى يدعو، الكاظمي لإيقاف مدير مكتبه وإلغاء اتفاقية "الفتنة لتقاسم أملاك الوقفين السني والشيعي 27 كانون الأول 2020 10:06 ص

عبد-الحسين-الهنداوي

الهنداوي: وزارة المالية ملزمة بتوفير التخصيصات لمفوضية الانتخابات 27 كانون الأول 2020 10:02 ص

ستار الجابري

نائب: آلاف القضايا معطلة بسبب غياب قانون المحكمة الاتحادية 27 كانون الأول 2020 09:51 ص

تعزيزات أمريكية

نيويورك بوست: واشنطن تعزز الدفاعات الجوية في محيط سفارتها ببغداد 26 كانون الأول 2020 12:58 م

التعليقات