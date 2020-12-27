تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي في بابل

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بتعرض رتل للتحالف الدولي الى هجوم بقنبلة محلية الصنع في محافظة بابل العراقية في مشهد متكرر لاستهداف القوات الأجنبية في البلاد منذ حادثة اغتيال الإرهابي الايراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".



وقال المصدر إن عبوة ناسفة محلية انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة على الطريق الدولي في بابل، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.