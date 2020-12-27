العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية شمال غرب البحر الأحمر

عثرت القوات الحكومية اليمنية ، مساء السبت 26 ديسمبر /كانون الأول 2020، على ستة ألغام بحرية تابعة لمليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر عسكرية، بأن قوات التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة عثرت على ستة ألغام بحرية شمال غرب البحر الأحمر.

وحصلت وكالة "خبر" على صور تظهر الألغام البحرية التي تم العثور عليها.

وكان التحالف العربي، أعلن أمس الجمعة، انفجار لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر، وأحدث أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية".

وأكد التحالف ارتفاع نشاط الميليشيات الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.



