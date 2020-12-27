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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 11:59 ص

​الكاظمي في مرمى تهديدات ميليشيات حزب الله والعصائب الإرهابية : سنقطع أذنيك ولن يحميك أحد

الكاظمي
اشتعلت  الأوضاع في العاصمة «بغداد»، أول أمس الجمعة، بعد تهديد «عصائب أهل الحق»، لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد القيادات بها، فيما قال الكاظمي على «تويتر»، إن أمن البلاد أمانة  و لن يتم الخضوع لمغامرات، وأجرى الكاظمي، الجمعة، جولة في بغداد.

وكانت أكثر من مجموعة تابعة لـ«عصائب أهل الحق»، ظهرت في وقت سابق، في مقاطع فيديو مصورة وهم يحملون السلاح، ويتوعدون الكاظمي.

كما انتشرت قوات «مكافحة الإرهاب» في بعض مناطق العاصمة «بغداد»، فيما قالت قيادة «العمليات المشتركة» في العراق، إن العاصمة بغداد آمنة.

وكان الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، علّق في وقت سابق،  على الأحداث في العاصمة العراقية «بغداد» وأشار إلى اعتقال أحد أفراد «الحشد الشعبي» بتهمة كيدية، على حد تعبيره.

وقال الخزعلي، على «تويتر» إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل، مضيفا إنه يجدد التزامه  بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت.

وأكد الأمين العام لـ«العصائب» حق «المقاومة» في إنهاء تواجد القوات الأمريكية مع الحفاظ على هيبة العراق بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية.

وفي وقت لاحق، اليوم، هدد «حزب الله» العراقي، بشكل مباشر، رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، أن الاستخبارات الأمريكية «سي آي أيه»، لن تحميه، واصفا المسؤول العراقي، بالغادر ويهدده بقطع أذنه 

وكانت واشنطن أدرجت في 26 فبراير الماضي أحمد الحمداوي أمين عام كتائب حزب الله في العراق على قوائم الإرهاب، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في ذلك الوقت، إن ميليشيات حزب الله لا تزال تشكل تهديدا لقوات واشنطن في العراق.

 
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