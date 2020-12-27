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الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 11:32 ص

"الحرس الثوري" الإرهابي ينقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

الحرس الثوري

كشفت  مصادر مطلعة عن قيام الحرس الثوري ‏الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق‎.‎

وبحسب المصادر ، فقد قام الحرس الثوري بنقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى ‏الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق‎.‎


أضافت أن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما ‏الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية ‏العراقية‎.‎

وقالت صحيفة "القبس"، إن عمليات نقل صواريخ "آرش" والطائرات ‏المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى ‏‏"معسكر الكوثر" التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ "شلمجة" ‏الحدودي إلى العراق‎.‎


وبينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميلشيات ‏العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات "فيلق القدس" هم من ‏يتولون عملية الإشراف عليها‎.‎


وكان الجيش الإسرائيلي كشف أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات ‏في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة ‏وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، مما يشير إلى "قدرة ‏إيرانية مهمة في هذا المجال"‏‎.‎

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