"الحرس الثوري" الإرهابي ينقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحرس الثوري ‏الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق‎.‎



وبحسب المصادر ، فقد قام الحرس الثوري بنقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى ‏الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق‎.‎



أضافت أن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما ‏الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية ‏العراقية‎.‎

وقالت صحيفة "القبس"، إن عمليات نقل صواريخ "آرش" والطائرات ‏المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى ‏‏"معسكر الكوثر" التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ "شلمجة" ‏الحدودي إلى العراق‎.‎



وبينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميلشيات ‏العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات "فيلق القدس" هم من ‏يتولون عملية الإشراف عليها‎.‎



وكان الجيش الإسرائيلي كشف أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات ‏في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة ‏وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، مما يشير إلى "قدرة ‏إيرانية مهمة في هذا المجال"‏‎.‎



