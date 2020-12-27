نائب : لا بوادر حتى الآن على تغيير وزاري مرتقب

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة الى حلول جذرية تحمي المواطن وتعزز الايرادات".



وقال العكيلي في صحفي ان اعضاء البرلمان يأملون باستضافة وزير المالية ، خلال ايام ، والذي تعد استضافته مهمة جدا لاستيضاح الامور وفهم مايدور من خطوات مالية واقتصادية".



واضاف :" ان الاستضافة حق الشعب وليس حق البرلمان ،وبالتالي ننتظر حضوره لتفسير مايحدث ".



وعن مايدور حول التغيير الوزاري ، اوضح انه :" لاتفاصيل محددة ولا بوادر لحد الان للتغيير الوزاري " .



وبرزت خلال الايام الماضية انباء عن تغيير وزاري مرتقب قد يشمل 5 وزارات لامتصاص غضب الشارع بعد الانخفاض المفاجئ لقيمة الدينار قياسا للعملات الاجنبية ، والذي ادى الى ارتفاع متسارع باسعار المواد كافة خاصة الاساسية منها.