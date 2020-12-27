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الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 11:17 ص

نائب : لا بوادر حتى الآن على تغيير وزاري مرتقب

حكومة الكاظمي
أكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة الى حلول جذرية تحمي المواطن وتعزز الايرادات".

وقال العكيلي في  صحفي ان اعضاء البرلمان يأملون باستضافة  وزير المالية ، خلال ايام ، والذي تعد استضافته مهمة جدا لاستيضاح الامور وفهم مايدور من خطوات مالية واقتصادية".

واضاف :" ان الاستضافة حق الشعب وليس حق البرلمان ،وبالتالي ننتظر حضوره لتفسير مايحدث ".

وعن مايدور حول التغيير الوزاري ، اوضح انه :" لاتفاصيل محددة  ولا بوادر لحد الان للتغيير الوزاري " .

وبرزت خلال الايام الماضية انباء عن تغيير وزاري مرتقب قد يشمل 5 وزارات لامتصاص غضب الشارع بعد الانخفاض المفاجئ لقيمة الدينار قياسا للعملات الاجنبية ، والذي ادى الى ارتفاع متسارع باسعار المواد كافة خاصة الاساسية منها.
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