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الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 11:15 ص

سائرون: قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات

المحكمة الاتحادية
أكد تحالف سائرون، ، أن أركان الانتخابات المبكرة مكتملة،  مشيرا  إلى أن قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات. 
وقال النائب عن التحالف ماجد الوائلي إن "أركان الانتخابات المبكرة مكتملة حاليا من المفوضية وقانون الانتخابات وأخيراً قانون تمويل الانتخابات المصوت عليه في البرلمان". 
وأضاف، أن "جميع الأدوات التي تحتاجهما المفوضية والحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة متوفرة"، مشيرا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية لن يؤخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو في طور التشريع". 

وتابع أن "حسم قانون المحكمة الاتحادية لن يتأخر في حال تمديد الفصل التشريعي خلال الشهر الجاري"، مبينا أن "الفصل التشريعي سيمدد باعتبار أن الموازنة ستصل قريبا إلى البرلمان وبالتالي لابد من تمديده لإكمالها".
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