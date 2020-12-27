نائب :موازنة 2021 تتيح التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها

حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، من أن الموازنة المالية لسنة 2021 تتيح "التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها".



وقال طعمة في بيان ، إن "المادة (60) من الموازنة، تتضمن مبدأ خطيراً ينطوي على تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة أشهر".



وأضاف ، أن "هذه الأصول صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة".



وأشار إلى أن "هذه المادة تتضمن بيع هذه الأصول في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة".



واعتبر أن ذلك "يعني بيع الأصول بأرخص الأثمان"، مضيفا أنه "من المؤكد أن الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية".



وقال إنه لا يعرف تحديدا إن كان هذا التوجه مرتبطا بـ"بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروط القاسية على العراق".



وانتقد طعمة "المادة 65 والتي تقضي بفرض رسوم على تسجيل المركبات الداخلة إلى العراق عبر عمليات التهريب"، معتبرا أن هذا النص يمثل "إذنا قانونيا بالتهريب".

