العراق يتلقى عروضا دولية لشراء منتجاته الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة، عن تلقيها عروضا من دول عدة لشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية،.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ، إن “الوزارة لديها خطة لتصدير الفائض، وهذا ما تحقق من خلال تصدير الفائض من محصول الطماطم، حيث تلقينا عدة عروض من شركات القطاع الخاص لتصدير هذا المحصول إلى عدة بلدان عربية، وبالخصوص المملكة العربية السعودية التي تم تصدير أكثر من (4500) طن لعدة محاصيل زراعية لها ،من بينها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والبصل والليمون”.



وأضاف النايف، أن “الوزارة تلقت عروضاً أخرى من دول عدة لشراء منتجاتنا الزراعية لما تمتاز به من جودة عالية ،وتلقينا عروضاً من خلال شركات سيتم الكشف عنها بعد أن تحصل على الموافقات الرسمية”.



وتابع: “عندما يتوفر لدينا خزين ستراتيجي للمياه نتمكن من زراعة مختلف المحاصيل الزراعية وبكميات كبيرة”، مؤكداً أن “الخطط الزراعية محكومة بالخطة الزراعية ،ولا يمكن أن نقوم بزراعة دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية”.