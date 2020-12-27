نائب : تصدير الفائض من المنتجات الزراعية نتاج لخطة نيابية حكومية لزيادة الإيرادات

أثنى رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري على خطوة وزارة الزراعة بتفعيل الخطة المشتركة بتصدير الفائض من المنتجات الزراعية.



وقال الشمري في بيان صحفي ان : البلد وبظروفه الحالية بحاجة ماسة الى تنويع مصادر الايرادات وعدم اقتصارها على واردات النفط والتي اوصل سعره المتذبذب المرتبط بالامور السياسية واقعنا المالي والحياتي لهذا الوضع السيء.



واضاف انه لايمكن من الان وصاعدا الاعتماد وبنسبة عالية على ايرادات النفط في ظل وجود مصادر اخرى زراعية وصناعية بحاجة الى تفعيل ومتابعة.



وشدد الشمري على اهمية استمرار التعاون بين اللجان النيابية الاقتصادية والخدمية والوزارات المعنية كما هو شان اللجنة مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتي ادت الى نتائج ايجابية مستمرة.