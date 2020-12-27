الصحة تلوح بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

لوحت وزارة الصحة والبيئة بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، . .

وقال الوزير حسن التميمي، ان «المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر سيتم اعتمادها في العراق»، موضحا أن «الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد والمحافظات.



واضاف أن «عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود والى خبرات الشركات المصنعة»، مبيناً أن «الوزارة متواصلة بشكل يومي مع تلك الشركات من اجل ان تسير الامور بانسيابية عالية».



من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: ان «العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد»، مشيرا الى ان «الجرعة الاولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون».



وذكر البدر ان «لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20 »، موضحا ان «وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا».

وبشأن حظر التجوال، اشار المتحدث باسم الوزارة الى أن «فرض الحظر يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية»، مبينا ان «اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا اجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة».

ونفى البدر «ظهور اي إصابة بالفيروس الجديد».