بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم.. ونشطاء: أنت والميليشيات السبب في أن العراق أصبح بلا حدود ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 10:10 ص

الصحة تلوح بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

كورونا في العراق
لوحت وزارة الصحة والبيئة بفرض حظر التجوال بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، . .
 وقال الوزير حسن التميمي، ان «المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر سيتم اعتمادها في العراق»، موضحا أن «الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد والمحافظات.

واضاف أن «عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود والى خبرات الشركات المصنعة»، مبيناً أن «الوزارة متواصلة بشكل يومي مع تلك الشركات من اجل ان تسير الامور بانسيابية عالية».

 من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: ان «العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد»، مشيرا الى ان «الجرعة الاولى سيصل تعدادها  الى مليون ونصف المليون».

وذكر البدر ان «لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20 »، موضحا ان «وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا».
وبشأن حظر التجوال، اشار المتحدث باسم الوزارة الى أن «فرض الحظر يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية»،  مبينا ان «اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا اجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة».
ونفى البدر «ظهور اي إصابة بالفيروس الجديد».
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محاصيل زراعية

العراق يتلقى عروضا دولية لشراء منتجاته الزراعية 27 كانون الأول 2020 10:17 ص

سلام الشمري

نائب : تصدير الفائض من المنتجات الزراعية نتاج لخطة نيابية حكومية لزيادة الإيرادات 27 كانون الأول 2020 10:13 ص

ماجدة التميمي

التميمي تستغرب من تسمية موازنة 2021 بالتقشفية رغم بلوغها 150ترليون دينار 27 كانون الأول 2020 10:08 ص

وزير النفط إحسان عبد الجبار

النفط: خطة لايقاف استيراد المشتقات العام المقبل 26 كانون الأول 2020 10:21 ص

1020206143018152647552

وزير الزراعة يوافق على تصدير محصول الطماطم إلى السعودية 26 كانون الأول 2020 09:49 ص

وزير المالية علاوي

الشعلان يكشف عن تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية 26 كانون الأول 2020 09:34 ص

اتحاد الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية يهدد بغلق الأسواق ويتهم السلطات بالعودة لـ"عصر الديكتاتورية 26 كانون الأول 2020 09:32 ص

حسن التميمي

اللجنة العليا للصحة والسلامة: لا نية لإعادة فرض حظر التجوال 25 كانون الأول 2020 11:06 ص

التعليقات