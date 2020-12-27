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الأحد, 27 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 10:08 ص

التميمي تستغرب من تسمية موازنة 2021 بالتقشفية رغم بلوغها 150ترليون دينار

ماجدة التميمي
أبدت عضو  لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ماجدة التميمي ، ، استغرابها من تسمية الحكومة موازنة 2021 بالتقشفية، مبينة ان نسبة العجز فيها تجاوزت الـ 58 ترليون دينار.
وقالت التميمي ان “الحكومة اطلقت على موازنة  2021 بالتقشفية الا ان واقع الحال يشير عكس ذلك.
واضافت ان “اجمالي الموازنة تجاوز الـ 150 ترليون دينار في ظل الازمة المالية”، مشيرة الى انه “في اعلى ارتفاع اسعار النفط لم تعد موازنة سنوية للسنوات السابقة شبيهه لموازنة 2021
واوضحت التميمي ان “هناك اموالا عديدة خصصت بموازنة 2021 لا داعي لها فضلا عن تخصيص مبالغ ضمن ابواب مبهمة.
وتابعت ان “نسبة العجز في الموازنة تتجاوز الـ58 ترليون دينار”، مؤكدة ان “المجلس سيعيد النظر بالموازنة ويجري التعديل على اغلب فقراتها.
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