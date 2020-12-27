الهنداوي: وزارة المالية ملزمة بتوفير التخصيصات لمفوضية الانتخابات

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ، أن وزارة المالية ملزمة بتوفير التخصيصات لمفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي إنه "لا توجد معوقات بالنسبة للمخصصات المالية لمفوضية الانتخابات"، لافتاً إلى أن "قانون تمويل الانتخابات تم إقراره من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية وسيصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع".



وأضاف، أنه "ليست هناك مشكلة حقيقية تتعلق بتمويل الانتخابات على الرغم من أن الحكومة تدعو دائماً إلى تخفيض النفقات، ولكنها ملزمة بتوفير التخصيصات المالية للمفوضية لكي تجرى العملية الانتخابية"، مبيناً أن "القانون حدد مبالغ للانتخابات، وأن هناك خطة عمل لتقليص النفقات".



وأوضح الهنداوي أن "رئيس الجمهورية صادق على قانون اقتراض خاص للانتخابات، والذي أقره مجلس النواب وليس له علاقة بالموازنة أو التخصيصات الجديدة".