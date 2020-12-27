السامرائي: وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين

أكد النائب مثنى السامرائي،ان وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين

وقال السامرائي في تغريدة ، ان "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية"، مبينا "اننا نرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور ، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل.



واضاف :أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين.