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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 09:48 ص

السامرائي: وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين

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أكد النائب مثنى السامرائي،ان وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين
وقال السامرائي في تغريدة ، ان "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية"، مبينا "اننا نرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور ، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل.

واضاف :أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين.
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