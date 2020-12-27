العاهل السعودي يدعو قادة مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في قمة الرياض

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أعمال قمة المجلس التي ستعقد في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل.



واعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , ان الملك سلمان بن عبدالعزيز كلف الأمين العام للمجلس نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل



وقال الحجرف في تصريح صحفي "تشرفت بتسليم دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل.



وأكد الحجرف "أن انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.



وقال:" ان المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء و المشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.











