بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
حزب نوري المالكي يتصدع.. ونشطاء: نهبوا العراق طوال 14 سنة ونشروا الإرهاب ميليشيا العصائب تتنصل من فيديو أنصارها.. ومغردون يطلقون هاشتاج "انهوا إرهاب العصائب" في العراق ترامب على تويتر: لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها اختطاف ناشطة عراقية وتعذيبها بمثقاب كهربائي.. ونشطاء: من جرائم ميليشيات إيران في العراق رفع أسعار اشتراكات الإنترنت بعد تخفيض الدينار.. ونشطاء: الإنترنت في العراق الأبطأ والأغلى في العالم الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة.. ونشطاء: فرصتك الأخيرة لإرجاع هيبة العراق الصدر لإيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم.. ونشطاء: لعبتك مكشوفة ولن تحصل على رئاسة الوزراء ميليشيا العصائب تهدد الكاظمي.. ونشطاء: إما اعتقال عناصرها أو ترضخ حكومة الكاظمي الصدر: الحدود العراقية في خطر دائم.. ونشطاء: أنت والميليشيات السبب في أن العراق أصبح بلا حدود ورقة الكاظمي.. مغردون: الورقة البيضاء كذبة سوداء مارستها وزارة المالية على الشعب لصالح مافيات الفساد والأحزاب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 كانون الأول 2020 09:46 ص

العاهل السعودي يدعو قادة مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في قمة الرياض

المجلس الخليجي
وجه  العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أعمال قمة المجلس التي  ستعقد  في الرياض في الخامس من كانون الثاني المقبل.

واعلنت الامانة العامة  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , ان الملك سلمان بن عبدالعزيز كلف الأمين العام للمجلس نايف الحجرف  بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من كانون الثاني  المقبل

وقال الحجرف في تصريح صحفي "تشرفت بتسليم دعوة  الملك سلمان بن عبدالعزيز  إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض في الخامس  من كانون الثاني المقبل.

وأكد الحجرف "أن انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.

وقال:" ان المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء و المشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.





أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1020206143018152647552

القصة الكاملة لحادث "الرابعة فجرا" في حي كورتسبرج ببرلين 26 كانون الأول 2020 03:44 م

الجروان

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى المستشار لاشين 26 كانون الأول 2020 10:19 ص

13

انفجار متعمد يهز ناشفيل الأميركية.. شاحنة مفخخة وقنبلة و 3 جرحى 25 كانون الأول 2020 06:41 م

1

بالصور.. انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية 25 كانون الأول 2020 05:37 م

جونسون

جونسون: اتفاق ما بعد بريكست هدية عيد الميلاد للبريطانيين 25 كانون الأول 2020 08:07 ص

قصف اسر ئيلي على سوريا

انفجارات عنيفة تستهدف الميليشيات الإيرانية الموالية للأسد في سوريا 25 كانون الأول 2020 08:01 ص

مجلس الأمن

الملف الإيراني يتصدر جلسة مجلس الأمن الدولي 24 كانون الأول 2020 04:38 م

ماكرون

الرئاسة الفرنسية تعلن تعافي ماكرون من أعراض كورونا 24 كانون الأول 2020 03:30 م

التعليقات