تفاصيل "ليلة الرعب في بغداد".. الزيرجاوي لايزال معتقل وسيطلق سراحه بعد 48 ساعة والأعرجي وراء التهدئة

مصادر استخباراتية: 300 سيارة تابعة لميليشيا العصائب الارهابية انتشرت في شوارع بغداد وهددت باقتحام مقر الاستخبارات لتحرير عناصرها



ماذا دار ليلة الجمعة في بغداد، وكيف تم نزع فتيل الأزمة خلال اللحظات الأخيرة بين ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة الإرهابي قيس الخزعلي وبين حكومة الكاظمي.

وكشفت "الحرة" العديد من التفاصيل التي دارت في ليلة إرهاب العصائب وكيف أن قاسم الأعرجي وزير الداخلية السابق والقيادي في ميليشيا بدر هو الذي قاد جهود التهدئة.

واضافت "الحرة" انه تم الاتفاق على اطلاق سراح الزيرجاوي، مسؤول كتيبة الصواريخ في عصائب اهل الحق او تسليمه بالفعل الى الحشد الشعبي الارهابي خلال 48 ساعة.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة، تفاصيل ما جرى ليلة الجمعة التي شهدت انتشار ميليشيا عصائب أهل الحق في عدد من مناطق بغداد، والدور الذي لعبه مسؤول عراقي رفيع لمنع "المواجهة المباشرة" مع قوات الأمن.

وتحدثت المصادر لموقع "الحرة" عن مصير الشخص المعتقل، الذي ينتمي لعصائب أهل الحق، والمتهم بالتورط في الهجوم الأخير الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد. وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد الأحد الماضي إلى هجوم بالصواريخ من دون أن يوقع خسائر بشرية، لكنه يعد الأعنف منذ عام 2010، بعد أن تم استخدام نحو 21 صاروخ كاتيوشا سقط بعضها على مبان تابعة للسفارة.



وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية، إن التوتر الذي شهدته بغداد ليل الجمعة السبت بدأ بعد أن تم رفض إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين التابعين لميليشيا عصائب أهل الحق، بينهم شخص يدعى حسام الزيرجاوي.

ووفقا لمصادر من داخل هيئة الحشد الشعبي الارهابي، يعد الزيرجاوي أحد قياديي عصائب أهل الحق ويرأس كتيبة للصواريخ في الميليشيا الموالية لطهران التي يتزعمها قيس الخزعلي.

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي أعلن منتصف الأسبوع أن قوات الأمن نجحت في اعتقال شخص متورط في عملية القصف الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد، لكن من دون أن يكشف عن هويته أو الجهة التي ينتمي لها.

ويؤكد المصدر الاستخباري العراقي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن قوات الأمن تمتلك أدلة دامغة على تورط الزيرجاوي في الهجوم، بينها مقاطع مصورة وشهادات لأشخاص شاركوا في عملية إطلاق الصواريخ.



بعد اعتقال الزيرجاوي ومجموعته حاولت ميليشيا عصائب أهل الحق الضغط على السلطات لإطلاق سراحه، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض ذلك وأبلغ عددا من الشركاء السياسيين أن هذا الأمر لن يحصل لأن فيه تهديد لمستقبله السياسي وسيقوض سيادة الدولة لصالح هيمنة الميليشيات.

ونتيجة لذلك، يبين المصدر الاستخباري، أن المئات من عناصر عصائب أهل الحق انتشروا في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد، بينها شارع فلسطين وزيونة ومناطق أخرى.

وأكد المصدر الاستخباري أن "عملية الانتشار شملت نحو 300 مركبة وشاحنة صغيرة تابعة لعصائب أهل الحق وعلى متنها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرا ألى أنهم كانوا مستعدين لشن هجوم على مقر الاستخبارات في منطقة العرصات ببغداد، حيث يقبع الزيرجاوي.

في هذه الأثناء، صدرت أوامر لقوات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، التي تعد أهم وأقوى التشكيلات داخل وزارة الداخلية من ناحية التدريب والتسليح، لمواجهة أي تحرك تقوم به ميليشيا العصائب تجاه مقر الاستخبارات، وفقا للمصدر.

وانتشرت قبل ذلك مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلحين ملثمين يهددون باستهداف من وصفوهم بـ"عملاء أميركا"، وقالوا إنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا "العصائب" قيس الخزعلي.وعلق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تحرك الميليشيات بالقول "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

وبينما كانت احتمالات "المواجهة المباشرة" تتصاعد بين قوات الأمن العراقية وعناصر ميليشيا عصائب أهل الحق، تدخل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي لمحاولة التهدئة، كما أكد المصدر السياسي المطلع.

وأضاف المصدر أن الأعرجي، وهو قيادي سابق في ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري أحد أهم حلفاء طهران في العراق، نجح في تهدئة الوضع وضمان عدم الوصول إلى المواجهة المباشرة.

وبالفعل لم تمض سوى فترة وجيزة حتى انسحب عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق من شوارع العاصمة، وصدرت تغريدات من قادة في العصائب بينهم الخزعلي تتحدث عن انتهاء الأزمة.



رسميا لم يتم التطرق لما جرى من أحداث عاشتها العاصمة العراقية الجمعة، وكانت شبيهه إلى حد ما لاقتحام عناصر ميليشيا كتائب حزب الله للمنطقة الخضراء في يونيو الماضي بعد اعتقال عدد من عناصرهم شاركوا في هجوم على السفارة الأميركية أيضا.

واكتفت وزارة الداخلية العراقية بنفي صحة وثيقة تم تداولها على نطاق واسع من قبل ناشطين وصحفيين عراقيين تتحدث عن إطلاق سراح المعتقل (حسام الزيرجاوي) وتسليمه لأمن الحشد الشعبي. وبحسب المصدر الاستخباري، فإن الزيرجاوي لا يزال معتقلا بالفعل داخل مقر الاستخبارات، لكن تم الاتفاق على تسليمه لأمن الحشد أو إطلاق سراحه خلال 48 ساعة.

وهذه هزيمة اخرى للكاظمي، لأن الإرهابي قيس الخزعلي وأنصاره لم يحبسوا ولم يعاقبوا.

ا.ي