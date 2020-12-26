انفلات ميليشياوي.. بعد العصائب الإرهابية كتائب حزب الله تهدد الكاظمي بقطع أذنيه كالماعز إذا واصل استهدافهم

خبراء: مهزلة أمنية في العراق لا يسئل عنها سوى الكاظمي



دخلت كتائب حزب الله العراق الإرهابية على الخط، بعد ساعات من إعلان الإرهابي ألعوبة إيران قيس الخزعلي، أن الأزمة بين العصائب وبين الحكومة انتهت بالعقل والحكومة. وهو ما كشفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول وثيقة تثبت قيام المخابرات العراقية بتسليم عنصر العصائب المجرمة إلى الحشد الشعبي الارهابي بما يعني أنه رجع لمنزله!!



وهددت كتائب حزب العراق، بقطع أذني الكاظمي واهانته لتجعله كالماعز.

وهدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق، ابو علي العسكري، بـ"قطع أذني" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كـ"الماعز"، داعياً إياه إلى عدم اختبار "صبر المقاومة"، على حد خزعبلاته. كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية!!

وقال العسكري في تغريدة له على "تويتر"، إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها.

وأضاف، لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا وهذا ما يجب أن لا يتكرر. وفق الهراءات التي يرددها.

وتابع أن تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاولة والمماتعة، سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا.

ودعا العسكري، "كاظمي الغدر" أن "لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع "أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الاطلاعات الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن!!!



ياتي هذا فيما أعلن الإرهابي الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، انتهاء الأزمة بين حركته والحكومة الاتحادية على خلفية اعتقال قيادي بالعصائب.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" إن "ماحصل من إعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة!!

وأردف قائلا "نجدد إلتزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم إستهداف البعثات الدبلوماسية.

وكان مصدر أمني قد افاد بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق يوم الجمعة في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب. ولكن سرعان ما نشر الكاظمي تغريدة على موقع "تويتر" حذر فيها من زج العراق في "مغامرة عبثية"، موكداً ان حكومته مستعدة لما اسماها "المواجهة الحاسمة".

وكشفت وثيقة مسربة من وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، عن تسليم القيادي في حركة عصائب أهل الحق، المعتقل لديها، إلى مديرية أمن الحشد الشعبي الإرهابي، في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت توتراً عقب اعتقاله.

وقال خبراء للكاظمي، إن الصمت على إهانة كتائب حزب الله العراق وعلى اليد الطولى للعصائب الإجرامية هو تهاون في حق الدولة من جانب حكومة الكاظمي وعليه أن يعدل الميزان المعوج.

اي.