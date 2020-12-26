المعركة لا تزال متأججة والمؤامرة تكبر.. ترامب: لدينا أدلة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها

خبراء: تأجيل المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعاوى الرئيس ترامب لما بعد يوم التنصيب تلاعب ومؤامرة



قال قانونيون وسياسيون، إن تحديد المحكمة العليا الامريكية يوم 22 يناير المقبل بعد يومين من التنصيب. يعد مؤامرة سافرة من جانب المحكمة العليا الأمريكية. فالمفروض حتما أن ترد على دعاوى حملة الرئيس ترامب الموثقة فيما يخص تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتفند هذه الأدلة إما بالسلب أو بالإيجاب. لكن إهمال الدعوى أو تركها كل هذه المدة فيه ما يقلق.

من جانبه أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يملك أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر الماضي. وقال في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر: "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها".

وأضاف وهو على حق، المحكمة العليا كانت ضعيفة في تعاطيها مع تزوير الانتخابات.

وقبل أيام، أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، تأكيدها أنها ستطلب مجدداً من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات، وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية المزورة والتشكيك في شرعية فوز بايدن وهى معروفة لاكثر من 75 مليون امريكي صوتوا للرئيس ترامب.



ويذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في 11 ديسمبر دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن.

وكانت قد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس ترامب مستمر في الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية، قائلة: الرئيس لا يزال منخرطاً في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020. كما أوضحت أن تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وكانت بعض التقارير الموثقة، أفادت بأن نظام تصويت يُسمّى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.

وجادلت السلطات الانتخابيّة في ولاية بنسلفانيا الرئيسيّة والشركة المسؤولة عن ذلك النظام، نفت تلك المعلومات.

على الجانب الآخر، اتهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اتّهم الجمهوريون بـ"تسميم" الديموقراطية برفضهم الإقرار بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إن الجمهوريين في الكونغرس يتعمدون زرع الشكّ حول انتخاباتنا.

ويرى عشرات الملايين من الأمريكيين ان نظاما سافرا ومؤامرة كبرى من التزوير طالت الانتخابات الامريكية. وان عملية مجىء بايدن ليست نزيهة على الإطلاق. بدءا من استطلاعات الرأي التي قامت بها بعض وسائل الاعلام الكبرى اليسارية والشيوعية في العالم. وكانت تتعمد اعطاء معلومات مضللة عن فوز بايدن والايحاء بهذا ثم التصويت بالبريد وهو نظام فاشل مزور خارج أيام الانتخابات وغيرها من الخروقات.

ا.ي